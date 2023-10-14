開207桌吃新屋鵝肉 推冷凍甘蔗、鹹水鵝攬客

台灣鵝肉界有南台西、北新屋盛名，桃園新屋區農會第8次辦理肉美食饗宴活動，今年更創下新紀錄達到207桌，現場民眾一同大啖12道鵝肉相關料理，更首次推出甘蔗鵝及鹹水鵝產品及伴手禮，民眾可以購買回家直接隔水加熱的直接享用美味的甘蔗鵝及鹹水鵝。

新屋鵝隻以本地土鵝加白羅曼種的混種鵝為大宗，肉質甘甜有嚼勁、口感極佳。桃園市農業局長陳冠義表示，桃園畜牧年產值逾45億，穩居北台第一，新屋是桃園市最大的農業產地，也是重要畜牧業生產地之一，新屋鵝產銷班長陳燭梅曾榮獲全國十大神農獎，開啟新屋區農會每年辦理新屋鵝肉美食饗宴活動。

今年最吸睛的是創意鵝肉特色料理包括白斬新屋土鵝、鵝肉松香油飯、鵝油香美人腿、鵝汁鮮筍蹄膀、時蔬三鮮鵝肝等，12道菜1桌只要2500元，物超所值，讓民眾可體驗常民辦桌文化的特色及美味。

桃園市長張善政今出席品嘗並說，新屋鵝肉美食饗宴採以認桌方式辦理，每年開放網路預訂認桌，常常是秒殺盛況，今年更創下歷年最多桌。

張善政指出，本次特別推出甘蔗鵝及鹹水鵝2項新產品，甘蔗燻製香醇滋味的甘蔗鵝及外皮彈牙有嚼感鹹香滋味的鹹水鵝，可以直接購買真空冷凍包裝，買回家隔水加熱即可直接食用，既方便又保留新屋鵝肉的美味，無論是送人還是與家人一起分享，都非常適合，歡迎民眾踴躍訂購。

今天除了美味鵝肉餐，還有鵝肉搶先嚐活動、鵝撲滿彩繪DIY及環保袋鵝絹印DIY等吸引人的趣味活動。甘蔗鵝及鹽水鵝1盒500公克定價399元，民眾可直接向新屋區農會預定購買。