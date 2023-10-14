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櫻桃小丸子路跑新竹場明天開跑 交通疏導措施一次看

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「2023櫻桃小丸子路跑-新竹場」明早7時開跑，市府提醒民眾注意交通管制措施。圖／竹市府提供
「2023櫻桃小丸子路跑-新竹場」明早7時開跑，市府提醒民眾注意交通管制措施。圖／竹市府提供

由台灣國際鐵人三項交流發展協會主辦、新竹市政府教育處協辦的「2023櫻桃小丸子路跑-新竹場」將於明天早上7點開跑。市府交通處今天公布交通管制措施，包括新港南路、天府路二段、西濱路一段275巷18弄與海濱路都將管制，提醒用路人注意。

「2023櫻桃小丸子路跑-新竹場」明天早上將在南寮漁港第三停車場開跑。活動交通管制時間為明天凌晨5時至早上10時，管制路段為新港南路、天府路二段（新港南路至榮濱南路）、西濱路一段275巷18弄（榮濱南路至海濱路）、海濱路（天府路二段至環保局入口）。

參與活動民眾建議由東大路直行至南寮漁港，於新港二路左轉即可到達會場。活動設有免費來回接駁車，跑者可憑號碼布上車，接駁點有2個，分別為新竹後火車站（新竹轉運站）與樹林頭大客車停車場。

市府交通處呼籲，請明天前來參加活動的跑者，多多搭乘大會提供的免費接駁專車；自行前往的民眾，請依現場指揮人員指示及相關導引前往會場，並遵守交通安全規則，以維護安全。

新竹 櫻桃小丸子 南寮漁港 路跑

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