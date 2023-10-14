葉子最小的杜鵑 台灣特有種細葉杜鵑 培育大突破

台灣特有種「細葉杜鵑」只在桃竹苗山區生長，每逢春天盛開，農業部林業及自然保育署與嘉義大學合作執行杜鵑復育推廣計畫，昨宣布成功從新竹觀霧山區的原生地土壤篩選出共生菌、突破繁殖培養技術，並培育500株具有菌根共生的實生苗，未來將擴大培育、栽種，讓原生杜鵑能持續點綴山林景色、生生不息。

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生說，台灣原生杜鵑約有17種，其中12種屬台灣特有種，從灌木到喬木樹型皆有。原生於桃竹苗山區的「細葉杜鵑」花色為淡粉至深粉，生長區域在2000到3500公尺高山，每到4、5月盛開，景致美不勝收。

新竹分署與嘉義大學合作，從新竹觀霧山區的細葉杜鵑原生地土壤篩選出共生菌，成功培育全台第一批具有菌根共生的實生苗500株，也讓細葉杜鵑的基因遺傳多樣性得以保留。

「細葉杜鵑只有台灣北部高山才有，是特殊中的特殊。」嘉義大學副教授林瑞進說，細葉杜鵑是台灣葉子最小的杜鵑，也是大新竹地區特有植物，過往雖然種子發芽率高，但成苗率卻低，有了菌根共生就可促進根系生長帶動存活率，增添高山美景。