免費入場！新竹九降風音樂節10月底登場 27組超強卡司

2023「新竹九降風音樂節」將於10月21、22日、28日及29日，連續2個周末在風livehouse登場，為期4天的活動內容包含風神榜原創音樂大賽與音樂演出。新竹市今年邀請27組獨立樂團及藝人齊聚風城，活動全程免費入場，除了豐富音樂演出外，更有特色文創美食市集，歡迎一起來風城，嗨「風」竹市感受音樂魅力。

市長高虹安表示，新竹市不但是座科技城，同時也有年輕氣息、歷史文化的豐富元素，現場聆聽在地優秀樂團「海岸乾杯」的演唱，不僅透過音樂唱出在地的故事，也讓大家感受到獨立音樂的樂團文化。

高虹安指出，市府團隊致力打造「青年活力」城市，期望九降風音樂節的辦理，能帶動新竹市音樂能量隨風而起，歡迎一睹各樂團的風采，感受在地音樂風氣。

文化局代理局長李欣耀表示，今年「新竹九降風音樂節」陣容相當堅強，依演出內容分為：風城新浪潮、搖滾新勢起、躁動大聯盟及台灣未來式，共4大主題，27組藝人輪番上陣，其中有8成的表演團體與新竹有淵源。

李欣耀說明，為發掘音樂人才，今年也特別辦理「風神榜原創音樂大賽」，比賽的精神指標為「相信過程」，希望透過比賽過程，感受到音樂人自身的成長。這次的評審陣容有：創作才女「PiA 吳蓓雅」、音樂節策展人「Echo 蕭達謙」、展演空間主理人「Yuki」及「固定客」主唱「島楎」。評審陣容背景多元，要讓參賽者有更多機會被業界人士發掘，進而開啟繽紛的音樂之路。

今年風神榜報名相當踴躍，共150組，初賽評選出10組優異團體，將於10月21日決賽一較高下。最終將選出前6強，其中前3名及未來特別獎可登上九降風音樂節舞台演出；冠軍隊伍更可站上台灣大型指標性音樂節-「浮現音樂節」的舞台與國際接軌，激勵參賽者們盡全力表現出音樂實力外，更創造出比賽新高度。

文化局指出，音樂節活動從10月21日「風城新浪潮」，即風神榜決賽開場，10組優異團體同場競爭前6強，更邀請到高人氣樂團P!SCO樂團為音樂節第一天打頭陣演出。10月22日安排「搖滾新勢起」，邀請甫入圍第34屆金曲獎最佳新人的「潮州土狗」、人氣樂團「裝咖人」和「固定客」、來自新竹在地樂團「黃花」及「BB彈」，還有專場票房經常一票難求的「溫室雜草」等藝人一同演出。