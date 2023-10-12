陪伴慢飛兒上清華大學 他回饋竹市家鄉捐「希望教室」

新竹市救急會理事長黃冠銘孩子是「慢飛天使」，有感於早期療育對慢飛天使的重要性，在市議員林盈徹協助下回饋鄉里捐贈一間特殊生專用的知動教室，今天在載熙國小揭牌。黃冠銘與妻子都到場見證，他說，教室取名為「希望教室」，這些孩子雖然成長慢一點，但未來仍充滿無限希望，希望嘉惠新竹市所有的特教生。

社團法人新竹市救急會在載熙國小內部打造的「希望教室」寬敞明亮，內部有各項設施可訓練特殊生手腳協調等各項感覺統合能力，今天揭牌使用後，載熙國小特教老師紛紛帶著特殊生來使用，在老師的陪伴之下，一步步嘗試上下階梯、攀爬等活動。

黃冠銘說，他自己的孩子也是慢飛天使，3歲還不說話、6歲還要換尿布，因此從小開始接觸早療，在他們夫妻、老師的陪伴下，孩子透過適性教育找到學習的樂趣，甚至一路到師大附中及清華大學就讀，現正就讀清大三年級，更讓他有感早療的重要性。

擔任建設公司董事長的黃冠銘也提及，自己曾在台北市仁愛國小捐贈希望教室，現在回到新竹市家鄉發展事業，也想著要回饋鄉里，因此跟新竹市政府聯繫表達意願；今天致詞時也打趣談到自己一度被當成「詐騙集團」，所幸最後能如願達成捐贈心願。

載熙國小校長莊傑志說，希望教室各項知動訓練設備完善，在安全防護的保護下，孩子能透過栩栩如生的草原牆面，體驗置身於大自然的舒適感。希望教室明亮又寬廣，孩子與教師們都相當期待，也期許特教孩子在充滿愛的環境中像一般孩童一樣學習。

王姓特教老師也說，載溪國小普通班特生加上特教班學生約100多人，有了希望教室可以讓課程更加多元豐富，無論語文、數學或等科目，都可以來到希望教室學習，可以增加孩子的肢體協調度，有助於平時生活學習，這樣的空間也很適合普通生來使用。

教育處長陳木金今天出席捐贈儀式回贈感謝狀，他說，感謝黃冠銘及新竹市議員林盈徹，二人以新竹市救急會之名義捐助全額興建經費，提供竹市特教學生友善、多元的學習環境，不僅能讓特教學生更能安心學習，更讓竹市特殊教育邁向優質化新里程。