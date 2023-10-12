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噩夢成真？ 街頭見死豬 銅鑼反對化製場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，昨天上午發現2隻死豬仔、2隻雞陳屍，鄉民代表徐裕逢現場察看憂心忡忡。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，昨天上午發現2隻死豬仔、2隻雞陳屍，鄉民代表徐裕逢現場察看憂心忡忡。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，昨天發現2隻死仔、2隻死雞陳屍，地方憂心忡忡，質疑如果縣府設置的畜牧循環資源利用研究中心成案，類似的場景將是地方的噩夢，縣長鍾東錦在縣務會議交辦，警方查出業者載運途中不慎掉落，將依動物傳染病防治條例裁處。

縣府農業處則回應，畜牧循環資源利用研究中心規畫利用冷藏車運送死廢畜禽，密閉的空間，不會發生死畜禽體掉落路面，廢水也不會外溢，將持續溝通。

銅鑼鄉代徐裕逢昨上午10時多接獲民眾反映，目睹一輛載運死廢畜禽的貨車，疑載運太滿，加上轉彎離心力，2隻死豬仔、2隻死雞被拋出，掉落在銅鑼鄉中興工業區北區道路的轉彎處，全案下午縣務會議引起討論。

徐裕逢說，縣府擬設置的化製場（畜牧循環資源利用研究中心）就隔著後龍溪相望，地方抗爭反對，就是擔心類似場景，現在化製場還沒來，死豬、死雞已街頭可見，不僅可能汙染環境，威脅人體健康，也有礙觀瞻。

鍾東錦認為時機敏感，下午縣務會議交查，是否有人惡作劇，棄置死豬仔、死雞引發議題，警方循線查出是收運死廢畜禽業者運送中，不慎掉落死豬、死雞，縣府釐清責任後，將依動物傳染病防治條例裁處。

農業處指出，縣府計畫設置的畜牧循環資源利用研究中心，與一些鄉親認知並不同，且縣府公家單位辦理，接受鄉親、民意代表等監督，一定會做得更好，縣府將持續溝通，化解鄉親疑慮。

2隻死豬仔、死雞昨天被發現陳屍在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，縣長鍾東錦認為時機敏感，交辦警方追查。記者范榮達／攝影
2隻死豬仔、死雞昨天被發現陳屍在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，縣長鍾東錦認為時機敏感，交辦警方追查。記者范榮達／攝影

鍾東錦 傳染病

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