頭份郵局新大樓落成啟用 百年老郵局呈現新風貌

苗栗縣頭份郵局原地重建工程上午落成啟用，中華郵政董事長吳宏謀期勉郵局落實「以客為尊」的服務精神，縣長鍾東錦期盼持續配合警方防詐，避免民眾上當受騙損失財務。

苗栗縣政府指出，頭份在竹南科學園區成立後，吸引就業人口持續移入定居，帶動工商業蓬勃發展，成為全縣人口最多的行政區域，頭份郵局早在清光緒廿四年（西元1898年）就設立，但因建築老舊、空間狹小，不敷使用，難以因應業務成長需求，中華郵政2019年10月斥資1億500萬元辦理原地重建工程。

頭份郵局在頭份市和平路102號，上午的竣工典禮，鍾東錦、吳宏謀、頭份市長羅雪珠及各級民代多人參加及揭牌，新建營業大廳正式營運。

鍾東錦指出，頭份、三灣、南庄等地許多民眾都在郵局存款理財，現今詐騙事件層出不窮，受騙民眾損失不貲，希望郵局等金融機構的臨櫃人員配合警方加強防詐，如有人忽然要匯出大筆款項，不要太快匯出，同時通知連絡人詢問一下，及時點醒當事人，時時提高警覺注意是否有詐騙情形，避免民眾上當。

吳宏謀感謝縣府和市公所的支持和協助，期勉郵局人員落實以客為尊的服務精神，積極參與公益，結合社區敦親睦鄰，關懷弱勢，善盡企業社會責任。