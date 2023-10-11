桃園迎國慶 這2天到太武新村看免費電影、還能逛市集

桃園市政府今年舉辦國慶月相關活動，文化局也以「眷湧．雋永」為主題舉辦2023桃園眷村文化節，並串聯中壢馬祖新村、大溪太武新村、龜山憲光二村，以當代視角重新詮釋並活化眷村文化，太武新村也將於10月21日至22日辦理多樣精彩活動，邀請市民一同歡度10月假期。

文化局表示，21日將以主題市集「太武藝市X眷節齊家聚」揭開序幕，本次市集除了設有多樣品牌攤位之外，園區將邀請原住戶及居民以「一家一菜X老照片徵集」的方式，由每人帶一道茶點、老照片，透過遊戲互動方式，一齊分享舊時生活趣事；傍晚更會在園區大道放映電影「詐團圓」，讓眷村中相聚的民眾笑中帶淚、意猶未盡。

另外園區同時舉辦2檔特展「河西實況LIVE LIFE」以及「未知旅程Unknown Noise」藝術家進駐成果展，其中「河西實況LIVE LIFE」與在地居民結合藝術家，呈現地方觀察帶入藝術人文觀點，探查不同年代到訪河西聚落的人們及所帶來的文化影響力。「未知旅程Unknown Noise」則各自從空間、歷史與人文自然不同角度出發，並與原住戶和當地居民共同創作，以藝術手法重新詮釋太武新村歷史。

文化局表示，除了靜態展覽，21日當天還有今年進入藝術徵件決選的「太武停看聽」與「精神防空洞」2件作品導覽體驗活動，帶領民眾深入了解藝術家們如何從園區歷史脈絡中，轉譯成為藝術裝置。