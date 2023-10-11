范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，今年6月由國民黨籍落選頭范振龍遞補，但范振龍也因現金行賄選民，上月民事一審被判當選無效，雖還可上訴二審，但范振龍放棄上訴。新竹縣議會也證實，中選會將召開委員會審議通過遞補人選，將由第2高票落選者、國民黨陳栢誠遞補議員缺額。

遞補陳德木的新竹縣第2選區縣議員范振龍，9月初遭新竹地院民事庭一審判決當選無效，范振龍最後放棄上訴，全案9月26日確定。新竹地院上周發文通知內政部、新竹縣選委會、新竹縣議會。

新竹縣議會證實，他們已經收到公文，靜待內政部通知解職范振龍。同時中選會將召開委員會審議通過遞補人選，將由第2高票落選者、國民黨陳栢誠遞補缺額。新竹縣議會將根據內政部和中選會的公文，先宣布范振龍解職，再宣布辦理陳栢誠遞補就職，最快10月底前陳栢誠就能正式上任。

刑事部份，新竹地院判決書指出，范振龍曾任新竹縣新湖羽球協會理事長，為求當選新竹縣議員，竟請託8名會員和友人以2千至1萬2不等的現金買票，一審依選罷法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。檢察官不服一審判決提起上訴，高等法院斥責范振龍賄選，嚴重破壞選舉制度，改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，范振龍上訴最高法院中。

范振龍6月遞補時，談及官司表示，一切尊重司法，訴訟方面一切交由律師處理。今天記者再度詢問放棄上訴等原因，范振龍已無回應。