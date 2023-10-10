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「雙十寶寶」來報到 桃園一國慶寶寶與阿嬤同日生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
宏其婦幼醫院國慶日接生10名國慶寶寶，醫護慶賀國慶寶寶報到。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院國慶日接生10名國慶寶寶，醫護慶賀國慶寶寶報到。圖／宏其婦幼醫院提供

雙十國慶日，桃園市中壢宏其醫院、秉坤婦幼醫療平鎮院區今天分別接生國慶寶寶報到滿院歡喜，宏其醫院的潘姓產婦昨晚突然破水待產，今天順利產下國慶女寶寶，與她婆婆同是國慶寶寶十分高興，秉坤婦幼醫療平鎮院區古姓產婦夫妻選國慶日剖複產，順利產下國慶男寶寶，正巧是10時10分呱呱落地，成為名符其實「雙十寶寶」，一家驚喜。

宏其婦幼醫院平日每天接生約10名新生兒，院方國慶日接生男寶寶3人、女寶寶7人共10名國慶寶寶，包括自然產8人及剖腹產2人。其中，潘姓產婦昨晚10時45分突然破水入院待產，今晨自然產順利產下國慶女寶寶，她表示很驚訝，因為她婆婆的生日也是國慶日，這是她的第二胎，第一胎是男生，這胎很高興是個女孩。女嬰父親卓先生表示，母子平安順利生產，很高興、很感謝。

秉坤婦幼醫療平鎮院區接生3名國慶寶寶報到，其中古姓產婦胎兒39週加一，原本預產期是本月16日，由於胎位不正，古姓產婦夫妻決定選在國慶日剖腹生產，十分巧合在10時10分產下男寶寶，體重3480 公克，母子均安，蕭姓丈夫表示，因為國慶日是最特別的日子，所以選在今天剖腹產，順利生下國慶寶寶十分高興。

宏其婦幼醫院國慶日接生10名國慶寶寶，醫護慶賀國慶寶寶報到。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院國慶日接生10名國慶寶寶，醫護慶賀國慶寶寶報到。圖／宏其婦幼醫院提供
古姓產婦夫妻國慶日剖腹產國慶寶寶，尤其巧合在10時10分報到，名符其實「雙十寶寶」。圖／秉坤婦幼醫院提供
古姓產婦夫妻國慶日剖腹產國慶寶寶，尤其巧合在10時10分報到，名符其實「雙十寶寶」。圖／秉坤婦幼醫院提供

國慶 接生

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