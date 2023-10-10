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桃園新生兒3年5萬9859 張善政：打造全面友善婦幼環境

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政和妻子張琦雅、秉坤婦幼醫院副院長謝志亨、衛生局長劉宜亷祝賀國慶寶寶。記者鄭國樑／攝影
張善政和妻子張琦雅、秉坤婦幼醫院副院長謝志亨、衛生局長劉宜亷祝賀國慶寶寶。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政上午參加升旗典禮，結束後與衛生局長劉宜亷等人到桃園區秉坤婦幼醫院，在醫療副院長謝志亨、護理部主任魏秀穎、院長特助詹雅慧陪同下，祝賀國慶寶寶和新生兒的父母親。張善政表示，新生命的降臨對父母而言都是充滿期待與歡心，每個孩子皆是父母心中的寶貝，很高興可以和大家一同分享國慶寶寶的喜悅。

張善政說，桃園市近3年（109至111 年）出生數總計5萬9859人，平均1年約有1萬9953千名新生兒，為六都出生率最高的幸福城市，衛生局積極推動婦幼善好健康政策，提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，包括為保障市民生育選擇權，於今年年4月17日起提供凍卵營養金補助，補助本人或配偶設籍桃園市25至40歲女性。

市政府另外也提供孕前健康檢查、中醫助孕等服務，以守護桃園未來生育的友善環境。

「孕期」提供羊膜（或絨毛膜）穿刺檢查、母血唐氏症篩檢、中醫養胎調理等補助服務。今年並針對「產後」媽媽們可能會因為體內荷爾蒙的變化、生產過程的痛苦及體力消耗或是生活及社會角色變化產生壓力，因而有心情不穩定及低落的狀況，也推出產後憂鬱心理諮商計畫，服務對象為本人或配偶設籍桃園市產後6個月內婦女，讓專業醫事人員陪伴其創造好孕心生活。

桃園市衛生局也提供孕產婦（兒）健康照護、0歲至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務和提升母乳哺育環境等，全面推廣婦幼友善環境，使每位桃園寶寶於健康環境的搖籃下成長，是桃園市政府持續努力的最終目標。有關「桃園凍卵營養金補助」及「產後憂鬱心理諮商計畫」資訊，可至衛生局網站查詢。

張善政和妻子張琦雅祝賀國慶寶寶，也慰勞辛苦的醫護人員。記者鄭國樑／攝影
張善政和妻子張琦雅祝賀國慶寶寶，也慰勞辛苦的醫護人員。記者鄭國樑／攝影
張善政夫婦和衛生局團隊慶祝國慶寶寶和贈賀禮。記者鄭國樑／攝影
張善政夫婦和衛生局團隊慶祝國慶寶寶和贈賀禮。記者鄭國樑／攝影
張善政也和其他寶寶的父母親合影祝賀國慶日。記者鄭國樑／攝影
張善政也和其他寶寶的父母親合影祝賀國慶日。記者鄭國樑／攝影

衛生局 產後憂鬱 國慶 張善政

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