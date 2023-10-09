苗栗明德水庫SUP亮相 200人嘗鮮大呼過癮

200名民眾今天在苗栗縣頭屋明德水庫海棠島水域專區，體驗SUP（立式划槳）、龍舟板，大呼刺激過癮，也為縣府海棠島水域專區促進民間參與公共建設案，打響第一砲，也備受期待。

苗栗縣政府辦理頭屋鄉明德水庫風景區陸海空域碼頭區促參ROT案，及海棠島水域專區OT案政策公告中，縣府文化觀光局預計如果進度順利，明年中旬兩案應該可以開放，提供民眾嶄然不同的遊憩經驗。

文觀局規畫今天、明天各200人在海棠島水域專區，辦理SUP、龍舟板體驗項目，許多民眾都是第一次接觸，他們直呼刺激過癮，難得的經驗，下次還會想再來，認為促參案應該會有賣點。

文觀局指出，明德水庫碼頭區有遊艇、高空索道等可能選項，海棠島水域專區則有SUP、龍舟板等，促參案將來簽約後，由廠商進一步規畫，陸、海、空的遊憩設施，明德水庫風景區全部到位，讓遊客盡興。

值得一提是縣府促參ROT頭屋鄉明德水庫勞工育樂中心，最近取得旅館證照，打出水漾月明度假文旅招牌，還可以留住客人消費，加上預計2025年底完工的南岸自行車暨環湖步道建置計畫，明德水庫將是繼三義鄉舊山線鐵道自行車促參案後，一大觀光亮點。