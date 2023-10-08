影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

雙十連假第2日，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史，今天下午4點15分歷史性首度抵嘉義縣，縣長翁章梁及新港奉天宮董事長何達煌等逾3萬信眾跪地鑽轎腳，從牌樓綿延數里熱情接駕，成為300多年來兩尊媽祖的世紀相會，寫下歷史，預計今晚8點駐駕奉天宮一晚。

粉紅超跑白沙屯媽祖下午4點15分抵嘉義縣新港，由縣長翁章梁帶領破3萬信眾接駕，並登接駕台行上香禮後，4點44分點燃起馬炮起駕，從中山路沿途繞境街面、古民村到中庄村再回奉天宮駐駕，上萬名信眾跪地鑽轎腳祈福，光中山路人潮就綿延500公尺。

何達煌表示，百年來白沙屯媽祖第一次來新港過夜跟繞境，每年香客進香都有三、四千人到新港住宿，但這次是唯一來新港過夜、贊境，白沙屯媽祖和新港媽祖都保佑全國百姓平安，預計7點駐駕奉天宮，但因人多駐駕約8點後，但白沙屯媽祖看到時間到，會一直衝被稱超跑。

為什麼會有這場世紀相會？白沙屯拱天宮主任委員洪文華表示，白沙屯拱天宮每年進香的時候，因為北港鎮房間不夠，都要向新港奉天宮借香客大樓來使用，在這10多年來讓董事長何達煌幫忙，也是做一個感恩之旅，希望活動圓滿成功，祝白沙屯拱天宮跟新港奉天宮友誼長存。

「媽祖的信仰是台灣人最堅實的力量！」縣長翁章梁說，看到廟口都是人潮，這樣的場面，他想媽祖會很高興，這麼多人一起來求平安、迎接白沙屯媽祖，兩邊信徒跟幹部可聯誼，透過繞境鄉親可得到心靈上的平安。