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樹林頭夜市 營運細節曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市樹林頭夜市2021年因新冠肺炎疫情「收攤」2年多，市府考量疫情趨緩、活絡經濟，上個月完成招商，夜市強勢回歸消息不脛而走，業者也預告25日開幕，但市府強調場地還在整理，確切開幕時間將另行公告。

樹林頭觀光夜市位於新竹市東大路，近年因疫情休市，但業者昨天在臉書公告恢復營運消息，不少民眾奔相走告，開心表示以後又可以到樹林頭逛夜市了。

新竹市產發處昨證實，樹林頭夜市上個月完成夜市招商，目前在辦理前置作業。

產發處指出，除了原有傳統夜市外，也將增加造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區，豐富夜市的多樣性，預計朝「質感市集」方向執行，雖然重新開幕時間未定，但營運時間比照過往，都是周三、周五營業。

此外，新竹市議長許修睿曾在臨時會提案重啟2020年收攤的後站夜市，活絡庶民生活經濟；產發處預告，後站夜市完成招商程序，待前置準備工作完成就會重啟。

夜市 新竹 疫情

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