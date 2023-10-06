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與大自然賽跑 合歡石滬部分修復 又被颱風吹垮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣後龍鎮合歡石滬9月下旬展開修復工程，未料受颱風「小犬」風勢影響，完工日期將往後延。圖／立委陳超明服務處提供
苗栗縣後龍鎮合歡石滬9月下旬展開修復工程，未料受颱風「小犬」風勢影響，完工日期將往後延。圖／立委陳超明服務處提供

苗栗縣後龍鎮外埔濱海的合歡石滬為縣內重要文化資產，未料去年底受強勁東北季風的大浪侵襲，造成石滬滬體崩塌逾100公尺，後龍鎮公所透過立委陳超明向中央爭取200多萬元修復經費，9月發包開工。無奈颱風小犬來襲，部分剛修復滬牆近日又遭大浪擊垮，恐無法如期於12月中旬完工。

後龍石滬群最早追溯至西元1717年，目前仍保有完整且具漁獵功能為合歡、母乃2座石滬，並於2015年登錄為苗栗縣文化景觀，後龍鎮公所每年辦推廣活動，傳承石滬文史意義。

其中，合歡石滬去年底受東北季風等大浪影響，開始出現崩塌，今年2月初發現崩塌93公尺，後來更塌陷逾182公尺，後龍鎮公所提出緊急搶修計畫，透過陳超明向中央爭取修復經費。

後龍鎮長謝清輝說，文化部文化資產局同意補助181萬元，公所自籌配合款80萬元，修復總經費261萬元，9月底動工搶修，但這兩天受颱風小犬影響暫時停工，昨早後發現部分滬牆才剛修好，又被颱風大浪擊垮，原定12月中旬完工，可能被迫延後。

陳超明說，合歡石滬修護必須配合潮汐、天氣及修復工法等因素，「每一趟修護都是與時間賽跑」，期待合歡石滬修護完成後，讓更多人欣賞到苗栗的珍貴資產。

文化資產 陳超明

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