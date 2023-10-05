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反龍科擴建 自救會跪求一條生路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
自救會成員下跪懇求竹科管理局及台積電放過他們，不要徵收他們的土地。記者巫鴻瑋／攝影
自救會成員下跪懇求竹科管理局及台積電放過他們，不要徵收他們的土地。記者巫鴻瑋／攝影

反龍潭科學園區第3期擴建案自救會昨冒著風雨到新竹科學園區管理局前，拉白布條抗議，眾人高喊「反徵收、反迫遷、反掠奪」，一度激動下跪遞交陳情書，要求「放我們一條生路。」科管局表示，會審慎評估，兼顧高科技產業發展與民眾生活權利。

自救會成員約50人昨上午9時就在科管局前集合，全員穿著雨衣，旗幟、白布條上寫著斗大「反對土地掠奪」、「拒絕拆遷」、「徵收不法」等，成員輪番發表意見，歷時約1小時。

有自救會成員哭訴，7月才知道土地將被徵收，不僅大人焦慮，年幼的孩子也惶恐不安。周姓阿嬤帶著年幼孫女前來，孫女正準備上小學，未料因龍科擴建，當地德龍國小即將被拆遷，她說，孩子擔心學校和阿嬤家會不會被拆，甚至哭了出來，讓她很心痛。

自救會質疑，為何科管局至今沒有向居民說明徵收案的具體興辦事業內容、究竟是哪家廠商要進駐興建2奈米以下的廠房，以及為何第一場公聽會就是用地取得公聽會，而不是事業計畫公聽會。

自救會認為，科管局粗暴地直接徵收，而非先與土地所有權人協議價購或其他方式取得；若台積電需要土地，應自行向居民協商，而非透過科管局強行徵收。

科管局派出建管組長蔡文火接受陳情，多名自救會成員紛紛下跪，求科管局及台積電放他們一條生路、不要徵收家園。

科管局表示，會調整龍潭科學園區擴建範圍，希望達到經濟發展與周圍民眾生活共存共榮，並提出3點說明，因新竹園區及龍潭園區均已滿租，但仍有多家半導體產業提出用地需求，否認只為台積電設廠徵地。科管局說，下次公聽會將說明調整後的擴建計畫內容。

因為居民抗議，竹科管理局日前已調整計畫，剔除南側密集住區範圍，區外的住戶組成「反龍科第3期擴建案自救會」，希望科管局撤銷擴建計畫案。

自救會 台積電 新竹

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