竹縣揭示流感疫苗廠牌 依自身意願選擇施打

今年公費流感疫苗2日開打，新竹縣政府今天表示，為讓民眾了解流感疫苗資訊後依自身意願施打，即日起公開揭示疫苗廠牌，校園接種為施打前1天通知施打疫苗廠牌，便民眾選擇。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，今年公費流感疫苗10月2日開打，疫苗廠牌有4種，不少民眾反映想知道並選擇疫苗廠牌接種，為讓疫苗施打資訊透明化，即日起公開揭示疫苗廠牌。

在校園流感疫苗接種部分，竹縣府表示，會在接種前1天通知校園施打疫苗廠牌，讓家長方便選擇在校集中接種，或在接種日後攜帶補接種單自行至合約院所接種。

流感疫苗接種，竹縣府指出，竹縣今年提供74家合約醫療院所、67場社區定點接種，都會在當天公開揭露施打疫苗廠牌，133場校園巡迴接種也會於前1天通知學校疫苗廠牌，民眾可依意願選擇施打，或另擇期至合約院所施打。

竹縣府表示，所有的流感疫苗都是衛福部核可的疫苗，依照中央分配進行疫苗施打，請民眾放心並及早施打，以確保健康。