中秋結束國慶4天假來啦 楊梅、幼獅交流道高乘載一次看

剛過完中秋3天假期，緊接著10月7至10日迎來國慶4天連假，桃園楊梅警分局針對轄內各交流道、重要道路及觀光景點周邊道路加強交通疏導，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路，避開壅塞路段。

楊梅警表示，為配合高公局連假期間高乘載措施，7日上午6至12時於楊梅、幼獅交流道南向入口匝道實施高乘載管制；管制期間僅開放大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明、乘載3人以上小型車通行。民眾可多利用深夜暫停收費時段7至10日，每日凌晨12至上午5時避開車潮。

另本次連假適逢2023世界客家博覽會展覽期間，海螺文化體驗園區也是2023世界客家博覽會副展館之一，楊梅警針對轄內永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，提前規劃畫交通疏導措施，於重要幹道路口派警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。