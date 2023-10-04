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影／扯！進駐3日室內下小雨 楊梅公所挺過上浮又漏水慘況曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供
桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供

桃園楊梅區公所因老舊原址重建，過去遇颱風曾出現上浮問題，市府多花於3000萬經費改善補強。公所本月2日進駐辦公，預計20日舉行啟用典禮，昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。民代批以為搬到新大樓就不會有這種情形，要求市府盡速解決。

新工處工務科長張巍霈回應，共有3處區域漏水，1樓儲藏室前上方是2樓露台排水溝、2樓室內石椅區跟人文課旁邊上方是3樓區長室外露台區及4樓清潔隊天花板一處上方是5樓露台，為層縫漏水。將待天晴後3天乾燥再進場施工，預計2至7日內完工。

楊梅公所興建一棟地下3層、地上6層樓建築，2021年盧碧颱風強降雨從公所東側山坡地湧入基地下方地下水層，經過儀器檢測發現公所正門抬高離地45公分、後方也上升12公分。

桃園新工處經增設79根地錨、2座抽水井及將地下3樓的15格停車格灌漿增加載重解決，整體工程今年1月竣工並取得使照，今年8月初驗完成後點交給公所，本月2日進駐辦公，預計20日舉行啟用典禮。

怎料剛進駐2天遇雨就漏水，楊梅區長施永恭表示，未進駐前就有漏水情況，一直請廠商改善，昨天公所同仁發現漏水情況，緊急擺放水桶接水因應，並通知新工處會勘解決，所幸並未影響民眾洽公。

「辦公的人覺得很無言」市議員周玉琴表示，以為搬新大樓就不會漏水，怎料昨、今日都出現漏水情況，漏水事件雖不影響安全，但仍無法認同嶄新的大樓竟然出現漏水情況，要求再檢測及廠商即刻完成缺失補正。

張巍霈指出，經查發現共有3處地方漏水，過去適逢下雨若有漏水就會改善補強，須待下次下雨才能檢視狀況。這次雨勢較大，因此出現整排較大面積的漏水情形，研判是從天花板及牆壁隙縫滲進室內。

張巍霈說，目前持續觀察，將等天晴後才能改善施工，正與廠商研議將運用將防水材料放進去隙縫中填滿，或是塗止彈泥等方式來做因應。將於天晴後等待3日乾燥才能施作防水改善，預計2至7日內能改善完成。

桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供
桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供
桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供
桃園楊梅區公所因老舊原址重建，挺過上浮問題，怎料昨天遇雨後室內有3處區域開始出現漏水情況，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供

漏水 桃園

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