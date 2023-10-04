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國慶連假玩小人國各景點不塞車 桃警替代路線看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝

4天國慶連假將至，台66線銜接國1平鎮系統交流道南下車道7日早上封閉，桃園市龍潭區客家茶文化館的世界客家博覽會活動、小人國、龍潭大池知名觀光景點，預估湧現短程出遊人潮，龍潭警分局今天上午表示，為避免各景點出遊人潮、車潮塞車，北部或桃園短程遊客，可走國3高原交流道及台3線替代道路，避免塞車影響遊興。

國慶連假期間，國1、國3桃園市各路段實施高承載，7日清晨5時至12時，台66線銜接國1平鎮系統交流道南下車道封閉，自台66線銜接國道南下民眾，可自台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路，至國1幼獅交流道南下。

桃園市龍潭、大溪及新竹縣交界的石門水庫、小人國、六福村知名遊樂園景點不少，國慶連假預估湧入北部短程遊客，龍潭警方表示，7日上午6時至12時，國3龍潭系統交流道及高原交流道南下匝道高承載，警方並規畫國3高原交流道、台3線周邊道路編排警力疏導交通，遊客不必穿越龍潭市區及新竹縣關西市區，直接至小人國、六福村及石門水庫等遊樂、景點遊玩，節省出遊時間。

龍潭警方規畫小人國、龍潭大池、几車水庫景點替代路線包括，1條自國3龍潭交流道下（往中正路方向）走大昌路、右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路至遊樂區方向；1條自國3龍潭交流道下（往龍潭市區方向）走大昌路、左轉中正路、往石門水庫至龍源路往遊樂區方向；1條自國3高原交流道下（往高原方向）至高原路、中原路往遊樂區方向，也提醒民眾出遊龍潭景點，先透過交通資訊了解台3線及中豐路車流狀況。

龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方國慶連假警力執行高承載及公路交通疏導，規畫替代疏導路線，讓遊客玩景點不塞車。記者曾增勳／翻攝

小人國 桃園 國慶 連假 塞車

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