快訊

台中人氣燒肉店無預警停電！業者霸氣請客：21組客人「全部免單」

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周末再迎國慶連假！桃園8處匝道口高乘載 人潮熱點曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警局研判，國慶連假人、車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警局研判，國慶連假人、車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區。記者周嘉茹／翻攝

中秋連假剛結束，周末又將迎來4天國慶連假，預計出遊人、車潮將更多，桃園市警察局訂頒疏導計畫，包括桃園南下匝道全高乘載管制，並列出大溪老街等多處熱門景點，提醒民眾注意人流，建議避開易壅塞路段，別讓寶貴假期時間浪費在車陣中。

桃園市警局研判，國慶連假天數較長，且多數民眾已利用中秋節返鄉，這次連假人、車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區；此外「2023世界客家博覽會」各場館在國慶連假期間持續展出，呼籲遊客出門前先確認活動停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制及引導。

國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，10月7日上午6至12點，國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。10月7日上午5至12點，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

參考往例連假經驗，下午時段風景區周邊主要道路壅塞情形明顯，用路人可多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北。

另10月起各大百貨公司及購物中心周年慶活動開跑，購物熱點包含華泰名品城、台茂、大江購物中心及統領、遠東、新光三越百貨，因停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸前往，如遇停車場滿場，勿沿道路停等排隊影響交通，警方將針對嚴重影響交通的排隊車輛加強管制疏導。

4天國慶連假桃園南下匝道全高乘載管制。記者周嘉茹／翻攝
4天國慶連假桃園南下匝道全高乘載管制。記者周嘉茹／翻攝

連假 大溪老街 高乘載管制 國慶

延伸閱讀

國慶連假出遊 桃園警估人車潮集中大溪及台7線

桃園升旗典禮送小禮物 3千名額秒殺再開最後5百名

國慶連假苗栗交管出爐 國道有11處匝道延長4小時交管

國慶連假北部省道疏運報你知 新北桃竹短程替代看這裡

相關新聞

視察竹縣台68線延伸工程 交通部長王國材允諾補助17億

交通部長王國材及立法院交通委員會今天至大新竹考察交通問題，第一站來到新竹縣，針對台68線接東峰路新闢工程進行討論，雖主線...

影／扯！進駐3日室內下小雨 楊梅公所挺過上浮又漏水慘況曝

桃園楊梅區公所因老舊原址重建，過去遇颱風曾出現上浮問題，市府多花於3000萬經費改善補強。公所本月2日進駐辦公，預計20...

苗栗住宿率破6成 水漾明湖健走、三義藝文活動等你來！

雙十國慶連假即將到來，依據交通部觀光局最新統計，苗栗縣訂房住宿率目前已突破6成，為全台排名第三，縣府文化觀光局也再強打一...

桃園解決司機荒鎖定新、原2族群 張善政：培訓就發薪

北北基桃、桃竹竹苗通勤月票上路，搭乘大眾運輸民眾變多，但國道客運、市區公車鬧司機荒，中央與地方持續開出利多也無法立即改善...

工務處長涉貪損形象 竹縣局處首長齊聚研擬廉政作為

新竹縣政府今天召開112年度廉政會報，先前因爆出工務處前處長江良淵疑似收賄案，新竹縣長楊文科特別指示局處首長需出席參加，...

影／竹市經國路15處危路改善 王國材：明年底完成全補助

立法院交通委員會今天上午到新竹市經國路與公道五路口，考察周邊危險路口改善工程，該路口這3年已發生80多起A2車禍，今年一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。