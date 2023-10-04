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周末再迎國慶連假！桃園8處匝道口高乘載 人潮熱點曝光
中秋連假剛結束，周末又將迎來4天國慶連假，預計出遊人、車潮將更多，桃園市警察局訂頒疏導計畫，包括桃園南下匝道全高乘載管制，並列出大溪老街等多處熱門景點，提醒民眾注意人流，建議避開易壅塞路段，別讓寶貴假期時間浪費在車陣中。
桃園市警局研判，國慶連假天數較長，且多數民眾已利用中秋節返鄉，這次連假人、車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區；此外「2023世界客家博覽會」各場館在國慶連假期間持續展出，呼籲遊客出門前先確認活動停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制及引導。
國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，10月7日上午6至12點，國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。10月7日上午5至12點，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。
參考往例連假經驗，下午時段風景區周邊主要道路壅塞情形明顯，用路人可多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北。
另10月起各大百貨公司及購物中心周年慶活動開跑，購物熱點包含華泰名品城、台茂、大江購物中心及統領、遠東、新光三越百貨，因停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸前往，如遇停車場滿場，勿沿道路停等排隊影響交通，警方將針對嚴重影響交通的排隊車輛加強管制疏導。
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