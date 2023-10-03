竹市「竹塹文教發展特展」今天起跑 公開文物私藏品

2023年是淡水廳設治300年、開台進士鄭用錫登科進士200年，且適逢國定古蹟進士第修復工程完工，新竹市政府規畫豐富多元的系列活動祝賀紀念，首場活動「竹風風人–竹塹文教發展特展」，即日起於竹市市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」開展。

市長高虹安今出席展覽開幕記者會表示，此特展以「文教」為主題，從教育制度、機構、文人等角度切入，帶領觀者一起回到竹塹文風吹起的時代，特別感謝清大文物館，很多教授的私藏品都在文物特展展出，許多手記、筆記、照片、批示等很多文物都是第一次展出，展出到明年1月，歡迎各界踴躍前往觀展。

除了「竹風風人–竹塹文教發展特展」，10月14、15日兩天假日，規畫開台黃甲登科進士200年紀念「金榜題名：街區實境體驗遊戲」，以進京趕考為故事主軸，結合古蹟、廟宇和市集為背景，讓市民朋友扮演考生，用實境解謎APP的方式遊玩舊城區景點，認識當時考生經歷的科舉文化，活動預計10月5日起開放報名。

高虹安說，緊接著10月21日，市府團隊將攜手鄭氏家族辦理《讀書真種子–鄭用錫登科進士200周年學術研討會》，邀請各領域的學術翹楚，於新竹長和宮文教大樓，分享專題演講與學術論文，深度探討竹塹發展史和台灣歷史。另有合作清華大學文物館相關主題圖錄編印、耆老訪談專書電子書、兒童台語相關有聲書等文史出版品，以及2023竹塹文學獎徵文活動等。

文化局代理局長李欣耀表示，此次特展介紹清代以來的科舉制度，展出許多珍貴的圖片和老照片，包括明志書院山長鄭用鑑所寫的卷批、教師的書信、孔廟學宮老照片等，帶領觀者回顧竹塹地區的歷史，感受淡水廳獨特的文化底蘊。

李欣耀說，特展也邀請到藝術家為展覽創作竹塹城文教設施藝術作品，也是展場內一大亮點。除了展覽之外，演武場內還鋪設榻榻米作為閱讀休憩區，讓觀者能細細品味竹市的文風鼎盛。