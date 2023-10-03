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反龍科擴建自救會明竹科抗議 4問哪廠要地幫台積搶地？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍科第三期擴建計畫範圍（見圖）引發反龍科擴建案自救會抗議，明開記者會要求竹科回答四訴求。圖／張貴有提供
龍科第三期擴建計畫範圍（見圖）引發反龍科擴建案自救會抗議，明開記者會要求竹科回答四訴求。圖／張貴有提供

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫爭議，反龍科第三期擴建案自救會代表張貴有今天上午表示，該會決定明天上午10時到新竹科學園區管理局召開反龍科擴大案記者會，提出「拒絕不法徵收，竹科撤回龍潭科學園區擴建計畫案」，要求竹科管理局收下居民抗議連署書和正式答覆。

竹科管理局因應台積電擴廠需求，提出龍科第三期擴大土地徵收計畫徵收158.59公頃土地，引起在地居民不滿抗爭，竹科管理局上月中讓步剔除南側密集住區範圍，南側住宅區外的住戶近90人另組成「反龍科第三期擴建案自救會」抗爭，堅決反對龍科擴建案，該自救會由台灣居住正義關懷聯盟協辦記者會提出訴求。

張貴有表示，龍科第三期擴建案徵收不符憲法、土地徵收條例、國土計畫法及行政程序法，且該計畫欠缺興辦事業計畫，就進行用地取得公聽會、未評估其他方式就採用最粗暴的徵收土地，剝奪憲法中保障人民工作、財產及居住權，甚至9月13日聲稱可以剔除部分範圍，代表計畫草率，自救會堅決反對，要求竹科撤回擴建計畫。

自救會要求竹科答覆，包括第一，提供7月26日竹科副局長陳淑珠承諾計畫內容，明確說明現階段哪一家廠商進駐？誰負責先進研發？誰要先期量產、2奈米（含以下）研發量產需多少土地面積及蓋多少廠房？第二，為何一定要採徵收方式輾壓民宅、耕地？第三，竹科為何幫助台積電（私人企業）與民爭地？第四，要求依行政程序法舉辦聽證會。

台灣居住正義關懷聯及政大教授徐世榮將陪同召開記者會，徐世榮說，竹科在龍科擴建案的行政程序違法，要求撤回擴建案，竹科現在僅是興辦計畫階段，尚未到土地徵收、用地取得階段，且土地徵收程序至今尚未開始，竹科管理局卻魚目混珠，應該先舉辦興辦事業計畫公聽會，而非舉辦用地取得公聽會，竹科要說清楚。

民進黨市議員張肇良表示，反龍科擴建自救會的訴求，是竹科徵收程序不符公平正義，應該先開聽證會聽取居民意見，再開公聽會說明，竹科應補正程序，加上擴建案土地徵收價格不清楚，造成居民恐慌，希望竹科先聽取居民的意見及訴求，作出善意回應，化解爭議。

自救會 土地徵收 記者會

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