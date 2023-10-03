工務處長涉貪損形象 楊文科要求一級主管上廉政倫理課

新竹縣工務處長江良淵疑似收賄遭停職，新竹縣政風處指出，雖案件尚在偵查中，無法瞭解具體涉案人員及內涵，但案件發生迄今已造成機關負面影響，政風處將於明天召開112年度廉政會報，10月17日也邀請曾任法務部政風司長的律師高岳講授「高階公務員應有之公共服務倫理」，縣長楊文科也要求各局處及一級機關首長務必列席。

新竹縣政風處長章宗耀指出，新竹縣政府前高階主管近期疑涉貪瀆事件，雖案尚在偵查中，但已造成機關負面影響，政風處業務推動一向秉持預防工作為優先，將持續辦理廉政宣導教育訓練，以督促、增進公務人員相關法紀觀念，提醒嚴格遵守各項規定，協助機關重新檢視及建構廉政網絡。

章宗耀指出，明天將召開新竹縣政府112年度廉政會報，各局處及一級機關首長均需列席參加，藉以宣示新竹縣政府各項強化廉潔的決心，預計於會中針對前工務處長疑涉貪瀆事件提案檢討及研議策進作為。

章宗耀說，雖政風處每年均辦理多場公務人員倫理規範以及相關法治課程，但因高階主管平日公務繁忙，較無暇參加法紀教育相關訓練，因此將安排10 月17日接續於主管會報後，辦理新竹縣政府高階主管人員法紀教育訓練，縣長楊文科也要求各局處及一級機關首長務必參加。