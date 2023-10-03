快訊

中颱小犬陸警發布！氣象署：「4地區」納首波警戒

亞運棒球／戰香港預計用3投 進複賽後投手安排吳總說不難猜

亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

工務處長涉貪損形象 楊文科要求一級主管上廉政倫理課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科要求各局處及一級機關首長務必列席參加廉政會報以及廉政倫理課程。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科要求各局處及一級機關首長務必列席參加廉政會報以及廉政倫理課程。記者黃羿馨／攝影

新竹縣工務處長江良淵疑似收賄遭停職，新竹縣政風處指出，雖案件尚在偵查中，無法瞭解具體涉案人員及內涵，但案件發生迄今已造成機關負面影響，政風處將於明天召開112年度廉政會報，10月17日也邀請曾任法務部政風司長的律師高岳講授「高階公務員應有之公共服務倫理」，縣長楊文科也要求各局處及一級機關首長務必列席。

新竹縣政風處長章宗耀指出，新竹縣政府前高階主管近期疑涉貪瀆事件，雖案尚在偵查中，但已造成機關負面影響，政風處業務推動一向秉持預防工作為優先，將持續辦理廉政宣導教育訓練，以督促、增進公務人員相關法紀觀念，提醒嚴格遵守各項規定，協助機關重新檢視及建構廉政網絡。

章宗耀指出，明天將召開新竹縣政府112年度廉政會報，各局處及一級機關首長均需列席參加，藉以宣示新竹縣政府各項強化廉潔的決心，預計於會中針對前工務處長疑涉貪瀆事件提案檢討及研議策進作為。

章宗耀說，雖政風處每年均辦理多場公務人員倫理規範以及相關法治課程，但因高階主管平日公務繁忙，較無暇參加法紀教育相關訓練，因此將安排10 月17日接續於主管會報後，辦理新竹縣政府高階主管人員法紀教育訓練，縣長楊文科也要求各局處及一級機關首長務必參加。

章宗耀表示，這次特別邀請曾任法務部政風司長的律師高岳講授「高階公務員應有之公共服務倫理」，並持續加強公務員廉政倫理規範宣導作為，由於高階主管對於基本法規都有一定的了解，因此課程將著重於公務倫理、價值觀，以及提醒首長在公務上的想法和作為需嚴守各項規範。

章宗耀指出，明天將召開新竹縣政府112年度廉政會報，各局處及一級機關首長均需列席參加，藉以宣示新竹縣政府各項強化廉潔的決心。記者黃羿馨／攝影
章宗耀指出，明天將召開新竹縣政府112年度廉政會報，各局處及一級機關首長均需列席參加，藉以宣示新竹縣政府各項強化廉潔的決心。記者黃羿馨／攝影

新竹 主管 倫理

延伸閱讀

防明揚爆炸重演 楊文科下令清查列管場所…竹縣4家被裁罰

竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻

陳吉仲傳請辭獲慰留 楊文科：中央該為食安負起責任

泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

相關新聞

竹市府最新棒球場專案報告 建議採「全場換土」改善約1年完成

新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告。由市府工務處長曾嘉文報告，說明先前...

馬英九拒參加「台灣國慶日」大會 張善政：非常認同

前總統馬英九在臉書上批評蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，表明將拒絕出席今年國慶大會...

「Linbay好油」自導自演 張善政：非常遺憾也不可取

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱收到恐嚇訊息而停更，桃園市長張善政日前要求檢警調查，未料如今全案指向是林自導...

楊梅運動場館開幕 10月15日前免費體驗

斥資21億元打造的楊梅體育園區跆拳道暨運動場館昨天開幕，目前為桃園市量體規模最大的運動場館，內部規畫游泳池、體適能中心、...

工務處長涉貪損形象 楊文科要求一級主管上廉政倫理課

新竹縣工務處長江良淵疑似收賄遭停職，新竹縣政風處指出，雖案件尚在偵查中，無法瞭解具體涉案人員及內涵，但案件發生迄今已造成...

總獎金達120萬 2023吳濁流文學獎結果出爐

2023吳濁流文學獎結果出爐，今年共計有437件投稿，包含短篇小說81件、現代詩144件、散文115件、兒童文學69件、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。