總獎金達120萬 2023吳濁流文學獎結果出爐

2023吳濁流文學獎結果出爐，今年共計有437件投稿，包含短篇小說81件、現代詩144件、散文115件、兒童文學69件、客語詩28件，經過初審、決選會議，選出首獎、貳獎、參獎，以及3件佳作共6獎項，總獎金達120萬元，頒獎典禮將於11月18日隆重舉行，歡迎文學界與鄉親蒞臨參加。

新竹縣文化局長李安妤指出，自2020年吳濁流文學獎基金會回歸新竹縣以來，在文化局、吳濁流文學獎基金會與新竹縣文化基金會的鼎力支持下，大幅增加吳濁流文學獎的獎項及獎金，讓吳濁流文學獎更能夠扮演孕育台灣文壇新星的角色。

新竹縣文化局指出，客語詩類為國內少數具有客語詩的獎項，首獎〈愛光——致敬台灣第一位雕塑藝術家黃土水先生〉以雕刻家黃土水為主題，刻劃他透過藝術創作為台灣鄉土挺身而出的決心；現代詩首獎〈迴聲〉以黑膠唱片與台灣第一首流行樂〈桃花泣血〉串聯1930年代與當代大稻埕的男男女女。

兒童文學類首獎〈外星人網紅〉被評審委員譽為「兒童文學界的香奈兒」，除了成熟的寫作技巧，更以詼諧的方式處理當代的網紅議題；散文類首獎〈歇喘〉以卡車司機為業的父親為主角，描述不同的人生階段，不但畫面感十足，父親不同的形象更是維妙維肖。

小說類首獎〈河邊的公寓〉以1960年代的台灣為背景，以來台灣進行蝴蝶研究的日本學者為主角，除了細膩比較台日文化的差異，也以外人的眼光觀察台灣的變化。

新竹縣長楊文科表示，吳濁流文學獎具有悠久歷史，能夠在吳濁流先生的故鄉新竹縣舉行，對於新竹縣和全國而言是文學界的盛事。2023吳濁流文學獎的頒獎典禮將於11月18日隆重舉行，歡迎文學界諸君與鄉親蒞臨參加。