違法濫墾山林開餐廳還上電視 苗縣府會勘再罰26萬

苗栗縣造橋鄉一處偏遠山坡地被指控違法濫墾原始森林，開設餐廳、露營區，某電視實境節目還前往拍攝取景；苗栗縣長鍾東錦今天下午率聯合稽查小組前往會勘，最後依違反地政及水利法規部分，再開罰共26萬元，展現縣府嚴格執法、保護山林的立場。

苗栗縣政府指出，針對這處山坡地違法開發的行為人彭姓地主，縣府水利處派員勘察違法屬實，之前已陸續裁罰違法行為人4次行政處分，累計裁罰26萬，並勒令行為人立即停工、恢復植生，並就違建部分申請補照。

今天上午由縣府地政處主導，邀集農業、水利、環保、工商、文觀、行政處及造橋鄉公所人員，共同前往現場聯合稽查，苗栗縣長鍾東錦相當重視該案，一早也臨時增加行程到場了解業者違法現況。

縣府表示，有關農地違規部分，現場有5筆農業用地，雖目前無營業及使用，但涉有違反區域計畫法第15條第1項之管制使用規定面積甚大，屬妨礙公共安全及環境保護情節重大者，並已確認行為人，立即依法裁罰24萬元，並限期3個月內令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。水井未依法申請、違法水權部份，水利處則裁罰2萬元。