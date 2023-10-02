苗栗焚化再生粒料 擬用於公共工程

苗栗縣竹南焚化廠產生的底渣，今年初一度爆發無處可去的危機，縣政府最近草擬苗栗縣垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例，研擬底渣去化再處理產製焚化再生粒料，強制使用在公共工程，由環保局統籌供料，一條龍解決問題。

竹南焚化廠1年產生約1萬8000噸底渣，代燒的新竹縣及南投縣垃圾則按焚化垃圾量15%回運，縣府今年初因底渣處理標案多次流標，以致約5000噸底渣暫存頭份掩埋場，引起地方疑慮，憂影響環境，縣府草擬自治條例盼徹底解決底渣去化問題。

暫存在頭份掩埋場底渣，環保局發包今年7月下旬廠商啟動清運，8月17日完成，此外，焚化廠後續產生的底渣，8月21日起每月載運處理1500噸，交由再利用處理機構，經熟化、穩定化及水洗等程序，產製環再生粒料，估計1年約1萬4000噸。

自治條例草案擬規範公家機關、公用事業機構在苗栗縣的工地，控制性低強度回填材料，每一立方公尺至少使用800公斤再生粒料，包括級配粒料基層、級配粒料底層、低密度再生透水混凝土，及基地填築項目，替代砂石等天然砂石等級配料，並由環保局統籌，提供合於工程規範比例的再生粒料。

環保局指出，再生粒料強制使用在道路級配粒料底層、管溝，及開發案基地填築等公共工程，估計足以去化焚化爐產生的底渣無虞。