聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市托育補助 加碼500至1500元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市長高虹安昨宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安昨宣布自今年10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元。圖／竹市府提供

新竹市政府推動「0-6歲市府養」社福政策，托育補助除配合國家政策今年起取消排富限制，市議會上個會期（6月）以追加預算的方式通過，市長高虹安昨宣布自10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，減輕育兒家庭負擔。

高虹安表示，將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除原本每月8500元托育補助，自10月起市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲1萬；送托到公共托嬰中心或公共托育家園，每月托育補助加碼500元，每月合計可獲補助6000元。

竹市府社會處指出，新開辦的加碼托育補助，家長無須再提出申請，只要申請人一方（父或母）及幼兒均設籍新竹市者即符合加碼補助資格，加碼托育補助金將於次月月底前撥入申請人郵局帳戶，今年第一次撥款時間訂於11月30日，預計竹市將有2千多戶育兒家庭受惠。

社會處表示，除托育補助加碼，也在今年4月開辦東區夜間及假日定點臨托服務，香山區的定點臨托服務，預計今年底開辦，可望達成一區一定點臨托的托育服務目標；另，今年好孕專車已取消排富限制，讓更多孕婦可以便利使用，市府也將持續規畫更多社會福利措施，打造竹市成為好生、好養，幸福友善、老幼共好城市。

此外，為守護經濟弱勢長輩的老年生活，竹市府也開辦低收及中低收入戶長輩營養金6000元補助，目前共631位長輩受惠。

托育 長輩 高虹安

延伸閱讀

竹市上半年交通事故降1成 預計今年增11處科技執法點

竹市助經濟弱勢長輩6千營養金 631位長輩受惠

0-6歲市府養！ 高虹安：十月起托育補助加碼5百到1500元

柯美蘭表態拚竹市立委選舉後首度與高虹安同台 兩人互動曝光

相關新聞

竹市托育補助 加碼500至1500元

新竹市政府推動「0-6歲市府養」社福政策，托育補助除配合國家政策今年起取消排富限制，市議會上個會期（6月）以追加預算的方...

桃捷介壽路施工 整平周邊騎樓

桃園捷運綠線G04站工區長達400公尺，2020年施工後影響當地交通，交通事故死傷率一度大增近5成，隨著工程今年11月將...

苗栗焚化再生粒料 擬用於公共工程

苗栗縣竹南焚化廠產生的底渣，今年初一度爆發無處可去的危機，縣政府最近草擬苗栗縣垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例，研...

竹市交通事故死亡數 上半年下降逾1成

交通部日前公布各縣市1到7月的道安數據，新竹市發生交通事故後的平均死亡人數，較去年同期下降11.1%，在行人方面更是下降...

好扯！通霄火車站南平交道號誌今2度故障 地方怨聲載道

台灣鐵路局海線鐵路通霄車站南側通西里平交道，今天兩度發生故障，警鈴聲大作，一度造成車流大排長龍，鐵路交通也因此受影響，兩...

中秋連假即將結束 鍾東錦：上緊發條考驗才正要開始

中秋連假今天結束，苗栗縣長鍾東錦晚間以縣選舉委員會烏龍銷毀爭議選票為例，表示公家機關上緊發條的考驗才正要開始，希望團隊能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。