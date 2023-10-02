竹市托育補助 加碼500至1500元

新竹市政府推動「0-6歲市府養」社福政策，托育補助除配合國家政策今年起取消排富限制，市議會上個會期（6月）以追加預算的方式通過，市長高虹安昨宣布自10月起，市府再加碼托育補助每月500到1500元，減輕育兒家庭負擔。

高虹安表示，將孩子送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，除原本每月8500元托育補助，自10月起市府加碼補助每月1500元，也就是每月可獲1萬；送托到公共托嬰中心或公共托育家園，每月托育補助加碼500元，每月合計可獲補助6000元。

竹市府社會處指出，新開辦的加碼托育補助，家長無須再提出申請，只要申請人一方（父或母）及幼兒均設籍新竹市者即符合加碼補助資格，加碼托育補助金將於次月月底前撥入申請人郵局帳戶，今年第一次撥款時間訂於11月30日，預計竹市將有2千多戶育兒家庭受惠。

社會處表示，除托育補助加碼，也在今年4月開辦東區夜間及假日定點臨托服務，香山區的定點臨托服務，預計今年底開辦，可望達成一區一定點臨托的托育服務目標；另，今年好孕專車已取消排富限制，讓更多孕婦可以便利使用，市府也將持續規畫更多社會福利措施，打造竹市成為好生、好養，幸福友善、老幼共好城市。

此外，為守護經濟弱勢長輩的老年生活，竹市府也開辦低收及中低收入戶長輩營養金6000元補助，目前共631位長輩受惠。