竹市上半年交通事故降1成 預計今年增11處科技執法點

交通部日前公布各縣市1到7月的道安數據，新竹市30日平均死亡人數，較去年下降11.1%，在行人方面更是下降50%，在減少死亡人數下降比率的縣市內排名為第四，竹市警察局統計去年5大易肇事路口，辦理改善計畫已獲補助，正著手規畫設計，警察局今年預計增加11處科技執法地點，在易超速路段進行移動式測速，降低事故風險發生。

市長高虹安主持9月道安會報時表示，竹市交通事故數據大幅改善，感謝道安成員的努力，也感謝委員給予寶貴意見，道安團隊都針對問題即時調整。另外，每個月召開的交通改善小組會議，也針對不同交通問題，仔細評估規畫，用專業解決問題。

交通處表示，每月市長親自主持道安會議，並透過數據分析找出事故熱點及原因，由道安會議與專家學者集思廣尋求解決方案。今年3月時高市長請警察局統計111年5大易肇事路口，並請交通處積極向中央爭取補助辦理改善，皆已獲中央核定補助，也正著手辦理規畫設計。

在交通工程方面，今年也獲內政部國土管理署核定補助改善光復路一段、慈雲路、中華路四段至六段等路口行人安全改善工程，包括縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎等設施改善來保障行人安全，預計113年底前改善90處路口。

新竹市警察局表示，已盤點全市50處行人高發事故路口，提高見警率，今年預計增加11處科技執法地點，針對違規態樣執法取締，矯正投機駕駛人違規行為；此外，也在易超速路段進行移動式測速，利用機動調度來靈活取締違規駕駛，降低事故風險發生。

新竹市監理站表示，為降低高齡者事故風險，在醫院一站式服務提供長輩方便換照或繳回駕照，減少民眾來回奔波並提高效率，也透過機車駕訓進校園與機車駕訓補助提高民眾考照的便利性，更建立民眾正確機車駕駛及防禦駕駛觀念。