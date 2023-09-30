新竹戀戀海岸線馬拉松6千人開跑 捐晶片助漸凍人

中華民國陸上運動競技協會舉辦的「2023新竹戀戀海岸線全國馬拉松」今天鳴槍開跑，吸引6千多名跑者齊聚新竹市，邊跑邊欣賞17公里海岸的無敵海景。主辦單位也鼓勵跑者踴躍捐晶片做愛心，款項捐助漸凍人協會，讓馬拉松賽事更多了公益意義。

創立於新竹市的中華民國陸上運動競技協會曾經舉辦著名賽事「浪漫台三線新竹縣戀戀桐花馬拉松」，事隔9年後，再度回到新竹家鄉主辦馬拉松盛會。今天早上鳴槍儀式包括市府城銷處長嚴翊琦、市議員宋品瑩、漸凍人協會榮譽理事長沈心慧等人參與。

「2023新竹戀戀海岸線全國馬拉松」分為全馬組（42.195K）、半馬組（21K）、挑戰組（12K）、樂活組（5.5K），共吸引6千多人報名參與。路跑從南寮漁港風的活動公園出發，途經17公里海岸線景點，包含港南運河公園、金城湖賞鳥區、彩虹步道、香山濕地生態公園等處，今天好天氣，還能飽覽美麗的海景風光。

中華民國陸上運動競技協會指出，今天的賽事結合了運動的本質「快樂行」及照顧所有跑者「足健康」的概念，來自桃竹苗地區各社團超過500名志工們，在賽道沿途設置的豐富補給及降溫站，也完整設置醫、救護、機巡及裁判人員巡邏，守護每名跑友。