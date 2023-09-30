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中壢馬祖新村文創選物店明天開幕 懷舊眷村調料供買
桃園中壢馬祖新村眷村文創園區內的「桃印文創」選物店，明起重新開幕，透過風格選物和品牌招募，在園區內的懷舊眷舍中展售特色文創品牌，包含在地美食、手工藝、日常文創商品等，同時販售古早味零食和童玩，讓桃園在地品牌故事為園區注入新興活力。
馬祖新村眷村文創園區，原是1957年為安置駐守馬祖列島的陸軍第84師部隊在台眷屬而建造的眷村，近年經桃園市政府透過保存眷村文化資產，修復活化、轉譯歷史空間，搖身成為廣受歡迎的文創園區。
「桃印文創」命名的含義來自桃園、印象、文創，選物店是桃園文化局為營造馬祖新村眷村文創園區，成為本市新興藝術與文創發展基地，而規畫的商品販售空間。
店內分為「園區特色商品」、「桃物日常」及「眷村好味道」等3區，除販售馬村園區自行開發的文創商品，徽章禮盒、遊戲教具等。也廣邀桃園在地優質文創品牌、台灣各地具有眷村意象的設計商品進駐，例如插畫、木藝商品、編織、特色小吃零食及眷村風味的調味醬等，同步介紹這些品牌成立故事或商品理念。
文化局表示，目前店內已達約30個品牌，未來也將持續招募更多品牌進駐於此交流，讓馬祖新村成為具備生活美學及文化藝術薰陶場域。
「桃印文創」選物店每周三至周日營業，誠摯邀請大家走入店內，認識桃園品牌故事，品味在地美食，體驗特色手工藝，感受桃園眷村的文創魅力。
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