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苗栗縣公布10大易肇事路口路段 加強執法

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖鄉台三線127至131公里路段被列入縣內十大易肇事路口及路段，縣警局月前並啟用測速照相器材加強執法。記者胡蓬生／攝影
大湖鄉台三線127至131公里路段被列入縣內十大易肇事路口及路段，縣警局月前並啟用測速照相器材加強執法。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣警局透過「大數據法則」分析，公布今年縣內易肇事路口及路段、肇因、時段，希望推動車輛停讓文化、提醒民眾注意道路安全，並將針對這些路口、路段全面提升執法取締強度。

縣警局指出，經統計，縣內10大易肇事路口及路段，依序為頭份市中華路與自強路口、苗栗市府前路與至公路口、頭份市中央路與自強路口、大湖鄉台三線127至131公里、頭份市中央路與信義路口、竹南鎮博愛街與龍山路口、竹南鎮維新路與崁頂街口、苗栗市民族路與忠孝路口、頭份市中正路與信東路口、竹南鎮光復路與龍山路三段口，將針對這些路口全面提升執法取締強度，提醒民眾安全駕駛意識，遵守號誌、標誌及標線管制措施。

分析事故肇事因素依序是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」，主要事故時段為18至20時、6至8時及16至18時，大多是民眾通勤時間；多數交通事故都發生在「路口」，呼籲用路人行經路口時應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

此外，縣警局為降低路口事故死傷，因應縣內特性製作交通事故案例影片，希望加深民眾印象並喚起民眾重視道路交通事故防制。

縣警局長莊勝雄呼籲鄉親共同關心高齡者用路安全，因長者反應能力較一般人緩慢，外出時應著反光衣著及配件，或多搭乘大眾交通工具，保障長者生命安全，減少交通事故發生。

苗栗縣警局公布今年縣內易肇事路口及路段、肇因、時段，盼推動車輛停讓文化、提醒民眾注意道路安全，並將針對這些路口、路段提升執法取締強度。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局公布今年縣內易肇事路口及路段、肇因、時段，盼推動車輛停讓文化、提醒民眾注意道路安全，並將針對這些路口、路段提升執法取締強度。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局公布今年縣內易肇事路口及路段、肇因、時段，盼推動車輛停讓文化、提醒民眾注意道路安全，並將針對這些路口、路段提升執法取締強度。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局公布今年縣內易肇事路口及路段、肇因、時段，盼推動車輛停讓文化、提醒民眾注意道路安全，並將針對這些路口、路段提升執法取締強度。圖／苗栗縣警局提供

台三線 苗栗縣

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