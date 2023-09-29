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中壢萬人封街烤肉邁入第21年 疫情停辦睽違2年強勢回歸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動今晚登場，桃園市長張善政（左3）昨也出席同樂。記者翁唯真／攝影
邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動今晚登場，桃園市長張善政（左3）昨也出席同樂。記者翁唯真／攝影

邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動今晚登場，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦，前2年因疫情停擺，今年再度回歸，桃園青年局首度號召青年以校園社團約50名青年去現場表演同樂。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，由桃園市新都心生活文化協會主辦，共有18個鄰近中壢SOGO、區公所、青年局周邊社區大樓一同參與，封閉六和路及九和六街等路段舉行相當熱鬧的萬人烤肉大會。

今年活動跟以往一樣，上午7時30分許舉行健走活動，傍晚則登場大家相當期待的烤肉大會。協會理事長、新街里長莊金泉說，中秋烤肉是指標，尤其中壢過去創萬人烤肉引全台轟動，年年保持這樣文化持續辦理，是台灣少見盛大的地區烤肉聚會，今年一組費用1250元，協會補助500元，前3個月就開始籌備，民眾也都相當關心。

民眾陳先生表示，今年第1次參加，之前剛搬到附近社區，但恰逢疫情沒舉辦，今年終於參加到覺得超級熱鬧。

有民眾指出，她第1年就參加到今年，除了疫情年年都沒缺席，自己從少女吃到變媽媽了，小孩也參加過6次了，今年聽到可以舉辦後，就趕快報名，已經變成例行公事。民眾林大哥說，第2次參加真的超好玩，大家聚在一起烤肉，氣氛特別棒。

桃園市長張善政今出席表示，萬人烤肉是每年中壢民眾最期待的中秋活動，已持續辦20幾年，因疫情中斷2年，終於可以揮別過去疫情的低迷舉辦，規模比往年還盛大，萬人參加目標絕對可達到。

桃園市議會議長邱奕勝說，大家因疫情悶很久了，今年舉行感覺特別不一樣，希望大家玩得開心。

青年局今年也首度號召中原大學嘻研社、中大壢中韓舞社、中大壢中吉他社、桃園星人秀的高中職學生歌手，及高中職各校聯合的熱舞團體共約50名青年，輪番上陣帶來精采演出。

青年局長侯佳齡說，首次跟社區合作，讓青年能走入社區，透過青年與社區長輩互動，達青銀共創效果，不但給予喜愛表演的青年團體更多展現的舞台機會，更讓大家能看到桃園豐富又精采的青年活動。

邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動今晚登場，有民眾從少女吃到變媽媽，每年參加市例行公事。記者翁唯真／攝影
邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動今晚登場，有民眾從少女吃到變媽媽，每年參加市例行公事。記者翁唯真／攝影
邁入第21年的中壢萬人封街烤肉昨晚登場。記者翁唯真／攝影
邁入第21年的中壢萬人封街烤肉昨晚登場。記者翁唯真／攝影

烤肉 中秋 張善政 桃園

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