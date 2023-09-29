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印度也有客家味！新竹喜來登端出傳統印度客家料理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹喜來登Buffet 9月28日起至10月15日以香料文化廚房為主題推出「印度美食節」。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登Buffet 9月28日起至10月15日以香料文化廚房為主題推出「印度美食節」。記者巫鴻瑋／攝影

新竹以台灣矽谷而聞名全球，不僅有來自世界各國的科技菁英，其中就有為數不少來自印度的工程師，因此新竹喜來登自助Buffet即日起到10月15日舉辦「印度美食節」為印度工程師解鄉愁，更特聘印度大廚操刀端出傳統印度客家料理，要讓新竹在地客家人認識印度也有客家文化血脈流傳。

新竹喜來登表示，17世紀之後有不少中國沿海的華人移民印度，其中客家移民就為大宗，不僅世代在印度深根發展，更將客家料理帶到印度，成為影響傳統印度料理的一部分，其中最顯為人知的印度客家菜，即是「客家炒麵（Hakka noodle）」，呈現中式炒麵與印度香料的完美融合。此外具有特色的印度客家菜還有「客家滿洲炒花菜（Gobi Manchurian）」，獨特的口感包裹印度香料醬汁，十分值得一試。

新竹喜來登盛宴自助餐廳此次特別聘請印度籍師傅操刀、常態供應多樣選擇的印度料理，9月28日起至10月15日以香料文化廚房為主題推出「印度美食節」，提供印度家傳手藝的道地美食，餐廳現場更有印度拉茶秀、印度彩繪等活動。

此次推出的印度料理還帶來許多印度街頭常見的印度傳統小吃，其中最具特色的便是「印度脆球（Pani puri）」，是不少外國遊客前去印度一定會嘗試的小吃，脆球入口辛香料與清爽醬汁在口中爆開，是不少外國遊客到印度指名必吃小吃，現在在新竹喜來登也能吃到。

新竹喜來登表示，此外具有特色的印度小吃還有北印咖哩餃、孟買小漢堡、印度脆球、印度爆米香等，甜點部分更帶來印度庶民甜點「古拉布賈蒙」、「龐加爾」奶油狀甜粥及水果奶酪、芒果奶昔等。

印度美食節期間，新竹喜來登東館2樓免費展出「印度攝影展」。9月28日至10月15日假日午、晚餐餐期安排印度拉茶秀，9月30日及10月7日上午11點至下午2點提供限量10名免費體驗「印度彩繪」。

考量台灣與印度同樣為素食大國，印度素食者更占40%，印度美食節期間與台畜T-HAM旗下植物肉品牌「No Meating 一植肉」攜手打造素食專區，提供綠色飲食的健康新選擇。

新竹喜來登特聘印度大廚，假日更有印度拉茶秀。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登特聘印度大廚，假日更有印度拉茶秀。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登首次推出充滿印度傳統與客家移民特色的印度客家炒麵。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登首次推出充滿印度傳統與客家移民特色的印度客家炒麵。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登也能吃到知名印度街頭小吃「印度脆球」。記者巫鴻瑋／攝影
新竹喜來登也能吃到知名印度街頭小吃「印度脆球」。記者巫鴻瑋／攝影

印度 新竹 喜來登

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