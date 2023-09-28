綠議員指中秋福利金編在人事處 高虹安不忍了出示單據

新竹市政府每年中秋節前夕會發放500元中秋福利金給員工，由於市府發現去年編列的預算科目不合，市府今天宣布為求適法性，將以人事處文康活動費與市長及秘書長特支費勻支發放。但此番說明被議員質疑，過往市府中秋禮券明明是用人事處文康活動費，市長高虹安今晚發出單據強調「往年確實都是由行政處業務費支應」，市府也盼外界評論應基於事實，讓市政討論回歸良性。

民進黨市議員曾資程、綠黨市議員劉崇顯今天陸續在臉書發文，表示市府員工文康活動費明明就編列在人事處預算項下，為何不夠發放中秋福利金？劉崇顯也在臉書發文批評高虹安說謊硬拗，過往市府中秋禮券皆係用人事處文康活動費。

對此，竹市府今晚嚴正駁斥，經主計處及人事處查察，市府同仁中秋節禮券發放，截至今年以前皆由行政處業管的一般行政管理業務費支應，相關慣行已沿襲超過10年，並附上去年中秋節禮券單據，佐證過往中秋節禮券確實由行政處業務費支應。

市府說明，所謂「預算支用不符合審計規定」，係因行政處業管的一般行政管理業務費不得直接發放現金或禮券；高虹安市長上任後，市府內部自我查察並向上呈報，高市長裁示應於符合法規之基礎上，維持市府同仁福利，故今年特別由「行政處業務費」改為「人事處文康活動費」支應，絕非有議員誤指高市長有說謊硬拗之情事。

主計處說明，雖過去發放方式行之有年，但為使中秋節禮券發放更貼合全國軍公教員工待遇支給要點第七點及地方制度法第八十五條規定，所以從「行政處業務費」改由「人事處文康活動費」支應，此點由去年中秋節禮券單據即可證明，往年確實都是由「行政處業務費」支應。

人事處強調，經查閱去年度預算書內員工文康活動費編列內容，以及同年度實際辦理及支付的「經費簽證查詢清單」，員工文康活動費運用在支付員工生日禮金、採購新春團拜禮品、母親節獻康乃馨花束以及員工文康社團、員工體育活動補助，並無用在支付員工中秋節福利的項目。