基北北桃通勤月票 10月2日起增16路線

基北北桃1200通勤月票上路至今超過142萬人購買，但桃園多條往返台北的客運路線未納入月票使用範圍，交通局昨表示，10月2日起將增加16條國道、公路客運路線開放使用，但因部分路線不僅行駛基北北桃，若乘車區間跨越4縣市，將依原票價收費。

桃園近年人口成長迅速，多為雙北移居人口，通勤月票上路加上新冠肺炎疫情後司機招募不易，導致往返雙北的通勤客運供不應求，有人一大早排隊等車卻險些遲到，藍綠民代都非常關心。

桃園市交通局長張新福表示，交通局今年2月盤點所有行經桃園的國道、公車客運路線，也函請公路局協助開放長途客運加入通勤月票，因時程及技術問題，第一階段僅納入行駛基北北桃境內的101條路線，最近才開放第二階段16條跨區域客運路線。

此次開放的國道、公路客運班次有5203、5203A、1728、1820、1820A、1820B、1821、5350、7504、7505和7500等。其中，1728往返台北、新竹，中途經過龍潭，往返龍潭、永寧間的709客運可望獲得舒緩，而7500往返台北轉運站和台南轉運站，中途行經桃園經國轉運站，也有望緩解市區9005、9023搭車人潮。

交通局提醒，因桃園市同時有基北北桃1200都會通、桃竹竹苗通勤定期票，但每張卡片只能綁定一種定期票，且皆須在定期票使用區域內使用，若乘車區間超過基北北桃4縣市，將依原票價收費。