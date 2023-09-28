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1.1億元包租代管標案遭質疑 竹市府發5點聲明澄清

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府。記者張裕珍／攝影
新竹市政府。記者張裕珍／攝影

今年度新竹市政府社會住宅包租代管計畫9月決標，由3家公司拿下共1.1億元的巨額採購標案，有媒體報導，匯創顧問管理公司才剛成立1個月也得標。竹市府下午發5點聲明澄清，匯創是經濟部登記合格的租賃住宅服務業，並依政府採購法合法合規採購評選，籲請有心人士勿惡意扭曲、臆測，傷害基層公務員

竹市府都發處指出，「112年度新竹市社會住宅包租代管計畫」採購案6月26日上網公告、7月20日開標、8月4日召開評選會議。匯創公司經資格審查合格，並經採購評選結果，在4家廠商參加評選獲評為第3名（招標文件規定以複數決標取前3名，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議約），取得承攬權。

針對匯創公司今年6月才登記就拿到標案，市府都發處說明，依該採購案公開投標須知資格審查規定須提供廠商登記或設立證明、納稅證明、會員證、租賃住宅服務業登記證、廠商信用之證明、公司實收資本額應不低於新台幣500萬元整財力證明，故於資格審查時並不會審查廠商成立年份。

市府都發處指出，評選會議時會依各廠商投標服務建議書的優劣來評分，以免違反政府採購法第6條有關「對廠商不得為無正當理由之差別待遇」的規定。優勝廠商評定方式採序位法辦理，如有2家（含）以上優勝廠商序位合計值相同者，準用「最有利標評選辦法」第15條之1規定等。

市府都發處也說明，該採購案經評選結果，匯創管理顧問股份有限公司及星鴻股份有限公司序位合計值同為16，並列名次3，惟僅匯創管理顧問股份有限公司獲委員評定第1序位，經委員說明原由，召集人詢問各出席委員，均認為不同委員的評選結果無明顯差異情形，優先列為議約廠商。

新竹 社會住宅 公務員

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