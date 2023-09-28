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竹市府今起發放員工中秋福利金500元 首長特支費幫支應

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府。記者張裕珍／攝影
新竹市政府。記者張裕珍／攝影

新竹市政府每年中秋節前夕會發放500元中秋福利金給員工，由於市府發現去年編列的預算科目不合，市長高虹安昨天說，將改用參加研習的誤餐費發放，引發民進黨議員質疑要辦幾次研習才領得到500元？市府今天強調，為求適法性加上兼顧員工福利，將以人事處文康活動費與市長及秘書長特支費勻支發放，今天起將陸續入帳。

新竹市政府因近日尚未發放市府員工中秋福利金一事掀起討論，高虹安昨天受訪解釋，是因為去年由前市府編列預算，中秋福利金由行政處編在業務費，人事、主計處發現此預算科目編列錯誤，決定改以辦活動給誤餐費形式發放，並非她小氣、不發。

此話一出，民進黨籍議員曾資程發文表示，市府員工文康活動費明明就編列在人事處預算項下，1人1800元扣掉生日禮金1000元、中秋福利金500元，還有剩300元，「怎麼會不夠用？」高虹安說要改發活動誤餐費，請問要辦幾次活動才可以讓誤餐費達到500元發放給市府員工？

曾資程說，如果沒有參加活動的員工，是不是就沒有中秋節500元的福利金？更何況這是市府給員工的福利金，為什麼還要求員工出席活動，才能領到這筆錢？福利金跟活動誤餐費的預算科目有本質上的不同，讓員工產生相對剝奪感。

竹市府說明，議員所言是嚴重誤解，市府發放中秋福利金初衷就是要「權益不變、合情合規」。過去因為用業務費來支用中秋福利金，但主計單位今年發現有適法性的疑義，不得不應變處理，而且這是其他縣市少有的情況。

市府表示，為了要兼顧員工以往都有的福利，又必須合於相關規定，所以研擬採用上課研習領取誤餐費的方式，以及運用符合規定的預算科目、加上市長與秘書長的特支費來支應，市府人員的權益實質不變，反而可以領得更安心，而明年的預算才由現任市府編列，將回歸預算正軌來處理。

市府也說明，今年市府員工中秋禮券發放改以禮金方式匯入戶頭，今天起發放，預計10月6日前陸續完成發放作業。強調市府一番美意，為求合情合規不應被惡意解讀。

中秋節 高虹安 議員 禮券

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