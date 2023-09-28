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立委陳椒華指控苗縣府「涉嫌怠惰」 縣府反駁指控不實

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府針對立委陳椒華的指控，提出澄清內容反駁。聯合報系資料照
苗栗縣政府針對立委陳椒華的指控，提出澄清內容反駁。聯合報系資料照

時力立委陳椒華苗栗縣環境保護協會今天開記者會，指電視實境節目未經申請，就在苗栗深山違法濫墾原始森林，苗栗縣政府也漠視縱容，陳椒華要求應立即斷水斷電、追究相關刑責。苗栗縣政府下午回應，強調對方指控與事實不符，全案縣府已裁罰違法行為人4次行政處分，並積極依法查辦。

陳椒華表示，接獲陳情指控苗栗造橋一處1萬2000坪山坡保育區森林遭某實境節目濫墾，違法開餐廳後公然播出，濫墾山林涉嫌違反水土保持法、森林法、山坡地保育條例，開餐廳營業涉嫌違反建築法、農業發展條例、區域計畫法，經電視公然播出涉嫌違反廣播電視法引來仿效的壞示範。

苗栗縣政府指出，陳椒華宣稱苗栗縣政府「涉嫌怠惰」查辦數月未改善，所指與事實不符，縣府已裁罰違法行為人4次行政處分，為此提出澄清。

縣府指出，造橋鄉公所去年7月間行文縣府，指造橋鄉造橋段711、711-1、1695、1695-1、1695-3等土地，涉嫌濫墾、破壞水保，縣府水利處派員勘察違法屬實；至今年7月間，已依水土保持法規定，對彭姓行為人開出4次處分書、累計裁罰26萬，並勒令行為人立即停工、恢復植生，目前多處已恢復植生，顯見縣府已積極查辦。

彭姓行為人涉及擅自設置住宿及餐廳營業，農業處認定部分農地有擅自鋪設水泥鋪面、碎石及石塊、設置建築物等非農業使用行為，已屬農地違規，因屬非都土地管制，由地政處依法行文彭姓行為人陳述意見中，如認定違反「區域計劃法」將依法裁罰。工商處使用管理科現場會勘後，也已發出違建補照通知（建築一棟約60坪），勒令行為人依法補申請執照，若無法補照將通知違建人自行拆除，並由縣府列管排拆。

此外，環保局實地查察餐廳約20個座位，未達「水汙染防治法」排放廢水需申請許可證的列管規模，但環保局仍持續查察有無造成水體汙染等違規行為。

苗栗縣 餐廳 陳椒華 違建 濫墾

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