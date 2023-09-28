桃園前市府亂花錢、豆腐渣工程多？ 藍綠議員再槓

桃園市議會今天上午審查市府去年決算，牛煦庭等國民黨籍議員依據審計處的資料，質詢指出前市府109至111年向市府基金或專戶分別調度285、416、438 億多元，等於是挪用、借沒利息的錢，一年比一年多而且形成常態，去年借款基金占比甚至高達99.6％，因為不需要列入公共債務還可以美化帳面，但事實上借基金的錢一樣要還，等於是隱性的負債。

桃園審計處表示，市政府111年度決算時，表示109至111年度前市府向納入集中支付的基金或專戶分別調度285、416、438 億餘元，占各該年度基金或專戶餘額（303、450、440億餘元）的比率分別為94.25％、92.46％、99.66％，呈現上揚趨勢，且自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至111年底之670億餘元，增幅近2倍，整體財政負擔仍屬沉重。

市議員舒翠玲、凌濤質詢表示，前市府幾乎借光基金專戶的額度，讓張善政團隊難以從中再調度，一旦財政調度出現瓶頸，將被迫向銀行錢變舉債，變成公共債務，不明就裡的人會以為張善政亂花，事實上卻是前市府借光基金衍生的後果。

市議員牛煦庭說，他過去質詢前市府時就指挪用基金也是長短債，當時市長鄭文燦說他造謠、扭曲事實、抹黑市政，如今審計處對市府的決算報告證明一切都是事實，基金早被花光，張善政團隊好好努力，因為這個爛攤子不容易收。財政局長歐美鐶表示財務的調度不會有問題

凌濤、林政賢議員也抨擊前市府，不只亂花錢，更做出一堆豆腐渣公共工程留給張善政收拾，除了今年初總體檢的楊梅區公所新建大樓、平鎮文化公園地下停車場、竹圍漁港游艇碼頭缺失連連，還有陽光劇場減項發包6次還漏水、美術總館等工程也都有減項發。

凌濤指出前市府公共工程常犯低級錯誤，總圖本來規畫設計為綠建築黃金級，因為不能達標降為銅級，還有平鎮棒球場附設練習場，蘆竹運動中心都漏水，許多工程不斷變更設計；舒翠玲強調美術總館減項發包沒電梯廁所不能用，跟空殼有什麼兩樣？市府要再籌錢，如今土木工程完工，要再做機電工程難保有些土木不需重來。

民進黨籍議員余信憲反駁，指出如果鄭文燦做不好，前市府的公共工程那麼爛，為什麼還有這麼多工程得獎？他和同黨籍議員黃瓊慧認為，鄭文燦市長任內議會國民黨為多數席，為什麼市府1300多億元的預算幾乎全數過關？不監督現在卻批評亂花錢。

魏筠議員表示，鄭文燦任內按審計處的意見把三節敬老金從2500減為2500，張善政上任後大灑幣又恢復2500元，審計處檢討這類非法定社福支出和預警，市府不理，敬老金越發越多。魏筠認為給前市府貼標籤、鬥爭的做法不足取，不要一直把前市府施政做為「提款機」和政治攻防，未來張善政施政也會被放大檢視，這些不是市民之福。