住宅區7擾鄰設施 桃推靜鄰專案

住家附近若有酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施常引發民眾反感，桃園市政府昨天祭出「靜鄰專案」，針對7大類行為研議修訂相關管理辦法，市長張善政表示，市府領先全台，專門針對住宅區內擾民行為加強執法，未來靜鄰專案也會列入定期召開的治安會報，全面強化公共安全會報機制。

市府都發局調查，去年7月至今年7月，民眾投訴住宅區擾鄰共144件，其中飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間行為，及自助洗衣店等7類行為都上榜，也易有治安、噪音、消防疑慮。

張善政指示市府團隊檢討現行公安會報執行機制，後續決議針對住宅區內閃爍LED招牌、占用公有土地及人行道妨礙公眾通行者，依「桃園市廣告物管理自治條例」、「桃園市違章建築處理要點」優先強制拆除；針對夾娃娃機店，修訂「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」強化管理，並在住宅區納入夜間營業管制。

至於飲酒店、酒吧業、卡拉OK、棋牌社、休閒會館等場所，市府研議修訂「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，納入治安顧慮行業、聯合稽查機制。日前桃園有自助洗衣店爆炸引發民眾擔憂，則請經發局、消防局研議比照台北市，訂定專法管制。

議員張桂綿表示，市府這次大刀闊斧訂出專案，相信能對業者有嚇阻效果。

議員楊家俍則說，靜鄰專案層面相當廣泛，這些業者設在住宅區畢竟對民眾有方便性，多數業者也是合法設立，若透過修法加強控管，恐怕形成另一種擾民。