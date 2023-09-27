中秋節玩小人國各景點 桃警建議3替代道路免塞車

中秋節後天（29日）起3天連續假期，預估許多民眾出踏青或烤肉度假，桃園市龍潭區小人國主題樂園、台灣客家茶文化館及世界客家博覽會展場、龍潭大池觀光景點吸引人潮，龍潭警分局今天下午表示，為避免景點交通壅塞，警方規畫3條遊客行駛替代道路及在易壅塞路口編排警力疏導，維護連假交通順暢。

龍潭警方表示，小人國樂園、世客博會場及客家茶文化館位於龍潭中豐、中原及高原路沿線，自國3高原交流道行駱，連假人潮多，易造成交通壅塞，警方規畫替代道路提供民眾遊玩交通順暢，以免塞車浪費時間。

規畫替代路線包括，1條自國3龍潭交流道下（往中正路方向）走大昌路、右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路至遊樂區方向；1條自國3龍潭交流道下（往龍潭市區方向）走大昌路、左轉中正路、往石門水庫至龍源路往遊樂區方向；1條自國3高原交流道下（往高原方向）至高原路、中原路往遊樂區方向。