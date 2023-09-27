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夾娃娃店、麻將館注意 桃市府祭「靜鄰專案」修法嚴管

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天祭出「靜鄰專案」，針對住宅區內的酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施，將透過修法、聯合稽查加強執法。本報資料照片
桃園市政府今天祭出「靜鄰專案」，針對住宅區內的酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施，將透過修法、聯合稽查加強執法。本報資料照片

住家附近若有酒店、夾娃娃機店、卡拉OK、麻將館等設施常引發民眾反感，桃園市政府今天祭出「靜鄰專案」，針對7大類行為研議修訂相關管理辦法。市長張善政表示，市府領先全台，專門針對住宅區內擾民行為加強執法，未來靜鄰專案也會列入定期召開的治安會報，全面強化公共安全會報機制。

市府都發局調查，去年7月至今年7月，民眾投訴住宅區擾鄰共144件，其中飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間行為，及自助洗衣店等7類行為都上榜，上述地點也易有治安、噪音、消防疑慮。

張善政9月指示市府秘書長邀集相關局處，檢討現行公安會報執行機制。後續決議針對住宅區內閃爍LED招牌、占用公有土地及人行道妨礙公眾通行者，依「桃園市廣告物管理自治條例」、「桃園市違章建築處理要點」優先強制拆除；針對夾娃娃機店，修訂「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」強化管理，並在住宅區納入夜間營業管制。

至於飲酒店、酒吧業、卡拉OK、棋牌社、休閒會館等場所，市府研議修訂「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，納入治安顧慮行業、聯合稽查機制。日前桃園有自助洗衣店爆炸引發民眾擔憂，則請經發局、消防局研議比照台北市，訂定專法管制。

張善政表示，現在都市住商混合，原有住宅區內，容許行業類別與新興行業管理法規皆需再精進；市府針對改裝車噪音，6月啟動「靜桃計畫」專案已逐步看到成效，這次再升級至靜鄰專案，無論是影響睡眠的違規閃爍霓虹燈招牌、占用行人通行空間的店家、半夜聚眾的飲酒店、麻將店等，都將跨局處從嚴稽查，讓違法業者無法規避。

張善政並指示相關局處，加強聯合稽查頻率同時須檢討行政法規，盤點彙整後供法務局檢視、提供專業意見，避免未來疊床架屋。

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