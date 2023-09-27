大溪老街垃圾爆量 iTrash解決問題

桃園市大溪老街假日遊客眾多，不時可見路旁垃圾爆量，為使用科技解決問題，市府昨啟用首座iTrash智慧垃圾機，不僅方便民眾就近丟垃圾，也能回收廚餘和資收物，市長張善政表示，盼老街垃圾問題獲得解決，全市預計明年再裝10座，讓環境變得更好。

「這是跳脫現行垃圾車人力框架，用新的科技解決垃圾問題。」張善政昨主持啟用儀式時說，大溪假日遊客多又塞車，垃圾車常卡在路上，來不及收運，因此形成很多髒亂點，環保局試用iTrash智慧垃圾機後發現可行，決定先在大溪老街及平鎮新勢公園裝設，觀察效益。

使用iTrash智慧垃圾機要搭配悠遊卡，可秤重並累積記錄；機器的一般垃圾儲存槽容量1100公升，壓縮5倍後可約收集400公斤垃圾，資源回收物儲存槽容量550公升，寶特瓶及鐵鋁罐壓縮4倍後可收集合計約50公斤。當垃圾8成滿，系統會透過無線網路自動發訊息通知清潔隊來清運，避免爆量。

張善政表示，智慧垃圾機有冷藏廚餘功能，丟入沒有收走也不會發臭，鄉親以後不必等垃圾車，可以隨時丟，環保資源回收物還有回饋金，每10個寶特瓶或8個鐵鋁罐可獲得1元回饋，自動存入悠遊卡，預計全市明年增設10座，方便更多鄉親使用。

環保局長陳世偉指出，智慧垃圾機具壓縮減積、冷藏防臭、滿溢偵測、自動通報、免費WiFi及資收回饋6大功能，目前由市府向業者租賃；今年還規畫設置電池式小型智慧垃圾桶80組，明年增設83組，透過智慧物聯網，即時掌握公共垃圾桶剩餘容量，隨時通報清理維持市容。

大溪區福仁里長黃春成說，智慧垃圾機對解決大溪老街垃圾一定有幫助，建議在往老街的公園旁再設一座會更有幫助；興和里長邱財榮認為，放置寶特瓶還可儲值，對當地民眾有吸引力，但還要透過網路多宣傳，慢慢讓觀光客習慣。

市議員李柏坊則建議，市政府應該清楚指引和標示垃圾機設置地點，讓外地遊客能夠知道，否則效果會受影響。