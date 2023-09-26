出遊注意！中秋連假將登場 桃園南下匝道全高乘載管制

中秋節三天連假於本周五登場，民眾將返鄉團圓過節出遊，桃園市政府警察局針對易壅塞路段加強疏導及管制，包括桃園南下匝道全高乘載管制，呼籲民眾避開易壅塞路段、妥適規劃行程，配合警方管制疏導，把握寶貴假期時間。

桃園市警察局研判，本次連假天數較短，人、車潮將較其他連假更集中，尤其國道交流道、大型活動及風景遊憩區周邊可能出現暫時性壅塞；此外「2023世界客家博覽會」各場館在中秋連假期間持續展出，呼籲民眾出門前先確認活動停車及交通管制資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員的管制及引導。

國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，9月29日上午6點至12點，國道一號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道三號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。9月29日上午5點至12點，封閉國一平鎮系統南下入口匝道。

桃園主要風景區包括大溪老街、石門水庫、各觀光漁港、台七線沿線景點及拉拉山也將湧入觀光車潮，以往例連假經驗，下午時段主要道路壅塞情形較明顯，警方籲請用路人多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台七乙線或台三線經新北市三峽區往北，以有效分散車流，減少壅塞情形。

另九月為交通安全月，警方提醒民眾中秋出遊及返鄉團圓，務必記得「車輛慢看停、行人安全行」，汽車行經路口應遵守禮讓規定，行人穿越道路應行走行穿線。交通安全月期間警方將加強取締路口汽機車不讓行人先行及行人違規通過路口等違規，並持續取締酒後駕車，以確保交通秩序與順暢。