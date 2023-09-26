快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市虎頭山環保公園可以欣賞桃園的璀璨夜景。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市虎頭山環保公園可以欣賞桃園的璀璨夜景。圖／桃園市觀旅局提供

中秋連假何處去？桃園市觀光旅遊局推薦民眾來一趟北橫之旅，除了步道健走吸收芬多精，還可以到茶廠品茗感受層次韻味豐富的茶香，夜晚更能在無光害的環境欣賞潔白皓月與璀璨星光。另外，觀旅局也選出桃園13個行政區絕佳賞月地點，邀請民眾走出戶外，歡慶佳節。

桃園市觀旅局指出，北橫公路沿途有豐富的自然景觀與人文景點，舉凡大溪區打鐵寮古道、大溪老茶廠、葉家千金（藍廷製茶廠）與復興區角板山、石門水庫阿姆坪和新溪口吊橋，都很值得一遊。

觀旅局表示，打鐵寮古道是早期礦工行走的田野道路，串連白石山、草嶺山和百吉隧道，沿途林相蔥鬱茂盛，適合初級登山客。大溪老茶廠見證地方製茶輝煌年代， 2010年重建，別有一番風貌，而葉家千金近幾年由新一代接手後，開創高山茶口味多元豐富的面貌。

另外，復興驅除了角板山公園和角板山商圈，另有細長優美的新溪口吊橋，吊橋中央可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，還能感受群山圍繞的壯麗景致。

觀旅局長周柏吟表示，北橫擁有豐富觀光資源，也有許多特色的民宿，若時間允許，不妨在此停留駐足，除了能在自然無光害的環境與好友觀星賞月、談天說地，還能感受當地原住民族的熱情。

除了大溪和復興的北橫之旅，觀旅局也盤點其他行政區民眾討論度最高的賞月地點，分別為桃園區的大有梯田生態公園、虎頭山環保公園及風禾公園，中壢區的青塘園，平鎮的新勢公園和乙未保台紀念公園，八德的埤塘自然生態公園，蘆竹五酒桶山和大古山，以及龜山405高地、大園竹圍漁港及橫山書法園區、新屋永安漁港、觀音崙坪地景園區、龍潭大池跟乳姑山、楊梅伯公岡公園和赴剛水漾民生陂等。

石門水庫入夜後光害少，山區成為賞月的絕佳景點。圖／桃園市觀旅局提供
石門水庫入夜後光害少，山區成為賞月的絕佳景點。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市復興區新溪口吊橋可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，還能感受群山圍繞的壯麗景致。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市復興區新溪口吊橋可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，還能感受群山圍繞的壯麗景致。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪區的大溪橋鄰近老街，是不少遊客必訪景點。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪區的大溪橋鄰近老街，是不少遊客必訪景點。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市中壢區青塘園是觀光旅遊局推薦的賞月景點之一。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市中壢區青塘園是觀光旅遊局推薦的賞月景點之一。圖／桃園市觀旅局提供
石門水庫阿姆坪的藍色公路。圖／桃園市觀旅局提供
石門水庫阿姆坪的藍色公路。圖／桃園市觀旅局提供
北橫沿途的拉拉山國家森林遊樂區林相蔥鬱茂盛。圖／桃園市觀旅局提供
北橫沿途的拉拉山國家森林遊樂區林相蔥鬱茂盛。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 北橫 石門水庫

延伸閱讀

阿聯酋航空也有家鄉味 與旅客同慶中秋

桃園爭取消防危險加給比照雙北 張善政：會鍥而不捨

桃園撞死女騎士逃逸宜蘭廟中亡 7旬翁曾稱退休警任保全主管

新北新月橋賞月！ 中秋連假體驗吃月餅及中秋綵燈

相關新聞

中秋送發霉「綠豆凸」禮盒 苑裡鎮公所今天緊急回收

苗栗縣苑裡鎮公所幫扶苗栗縣更生陽光人本關懷協會，今年首度向在地的東里家風古早味烘培工作坊訂購250盒「綠豆凸」中秋禮盒，...

新竹縣統籌分配人均全台倒數第1 「唯一不到1萬」林思銘抗議不公

立委林思銘今天抗議新竹縣作為重要經濟縣市、竹科創造高稅收，卻在統籌分配款上人均在全台倒數第1，甚至只有鄰近苗栗縣的不到8...

新竹龍年4300學生無法就近入學 家長向參香賴清德陳情

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天來到新竹縣新豐池和宮參香祈福，同時也當母雞拉抬兩位民進黨提名的新竹縣立委參選人曾聖凱、...

桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

中秋連假何處去？桃園市觀光旅遊局推薦民眾來一趟北橫之旅，除了步道健走吸收芬多精，還可以到茶廠品茗感受層次韻味豐富的茶香，...

桃園首座智慧垃圾箱啟用 張善政：明年10部隨時丟垃圾

桃園市長張善政今上午在大溪老街，主持桃園首座iTrash智慧垃圾箱啟用儀式，鄉親市民不必等垃圾車，就可就近使用該智慧垃圾...

大千醫療體系福苗診所新大樓啟用 盼打造一站式醫療服務

大千健康醫療體系福苗診所新大樓上午啟用，從以往成人及兒童復健治療，擴充規畫家醫、心臟、胸腔、腎臟內科，同時成立苗栗日照中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦