桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

中秋連假何處去？桃園市觀光旅遊局推薦民眾來一趟北橫之旅，除了步道健走吸收芬多精，還可以到茶廠品茗感受層次韻味豐富的茶香，夜晚更能在無光害的環境欣賞潔白皓月與璀璨星光。另外，觀旅局也選出桃園13個行政區絕佳賞月地點，邀請民眾走出戶外，歡慶佳節。

桃園市觀旅局指出，北橫公路沿途有豐富的自然景觀與人文景點，舉凡大溪區打鐵寮古道、大溪老茶廠、葉家千金（藍廷製茶廠）與復興區角板山、石門水庫阿姆坪和新溪口吊橋，都很值得一遊。

觀旅局表示，打鐵寮古道是早期礦工行走的田野道路，串連白石山、草嶺山和百吉隧道，沿途林相蔥鬱茂盛，適合初級登山客。大溪老茶廠見證地方製茶輝煌年代， 2010年重建，別有一番風貌，而葉家千金近幾年由新一代接手後，開創高山茶口味多元豐富的面貌。

另外，復興驅除了角板山公園和角板山商圈，另有細長優美的新溪口吊橋，吊橋中央可觀賞美麗的大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，還能感受群山圍繞的壯麗景致。

觀旅局長周柏吟表示，北橫擁有豐富觀光資源，也有許多特色的民宿，若時間允許，不妨在此停留駐足，除了能在自然無光害的環境與好友觀星賞月、談天說地，還能感受當地原住民族的熱情。