竹市衛生局中秋專案稽查18家食品業者 1秋刀魚鎘超標

中秋節即將來到，新竹市衛生局啟動複合式專案稽查，針對中秋應景食品業者抽驗稽查，包括食品製造業、販賣業、餐飲業等場域，共稽查18家，其中6家限期改善後複查合格，其餘皆合格；查核食品標示70件全數合格，抽驗市售中秋節應景食品51件，檢驗結果1件秋刀魚不符規定，其餘均符合規定。

衛生局長陳厚全表示，此次稽查抽驗中秋節應景食品包括月餅、牛肉、豬肉、飲品、醬料等共計51件，依各品項類別性質檢驗防腐劑、乙型受體素、農藥殘留、衛生標準、甜味劑、重金屬等項目，檢驗結果新竹市「香北商行」所販售的秋刀魚（有效日期2023.10.15）檢出重金屬-鎘0.14mg/kg（容許量：0.05mg/kg）不符規定，已命業者下架該項產品並移請來源所轄衛生局依法辦理，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾查詢參考（http://dep.hcchb.gov.tw）。

陳厚全指出，鎘是一種重金屬，存在於自然環境中，但過量排放的工業廢物、人為的汙染、地理環境特性等，都可能讓水生生物體在食物鏈中累積鎘含量，衛生局針對市售魚種採不定期檢測，以維護市售食品的安全衛生。

衛生局提醒，市民購買時應選擇新鮮食材，挑選外觀色澤正常無異味的產品，購買後生鮮食品如海鮮、肉品等應儲存於冷藏溫度下，不宜放置於室溫過久，燒烤時應確認食材內部完全熟透，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以避免微生物孳生引起食品中毒。市民如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。