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規劃訪美行程擬赴辛辛那提 高虹安遭質疑處理論文

中央社／ 新竹市26日電

媒體報導新竹市長高虹安原擬10月規劃訪美國拜會加州姊妹市，初步行程規劃中，但高虹安前往加州前卻要到辛辛那提參訪，遭質疑是否要處理母校論文，竹市府今天說是不實臆測。

三立新聞網報導，高虹安美國行從10月15日到22日共8天，名義是市政考察，拜會加州姊妹市庫比蒂諾（Cupertina），但到加州前，高虹安10月16日卻先前往辛辛那提待上1天1夜，參訪內容是什麼企劃書沒說明，被懷疑是否要處理母校辛辛那提大學（University of Cincinnati）的論文。

報導指出，市府提供的第2版行程中，辛辛那提行程已經消失，也傳出訪美也要延後到12月。此標案在9月12日重新上架招標後，企劃書上已經沒了辛辛那提行程，全都鎖定美國西岸城市，但規劃中出訪要花上新台幣130萬元，座位有商務艙1人、經濟艙14人。

民進黨新竹市議員接受媒體訪問時表示，第1次招摽還列入辛辛那提大學行程，到底高虹安是以市長身分出國考察，還是以畢業生身分，預算給了不代表可以亂花。

對此，新竹市政府今天透過新聞資料表示，一切規劃以市政為優先考量。至於，市政考察與辛辛那提等關係為何，市府說，都是不實臆測。

高虹安 考察

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