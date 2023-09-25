關注性平、女權議題 竹東瓦當人文書屋推女力書展

新竹縣婦女福利服務中心與竹東瓦當書屋合作，舉辦今年第3季「讀出好時光—女力書List」活動，這次將展出4本與女性權益主題或性別議題相關書籍及適合兒童閱讀的繪本，即日起於瓦當書屋展出至10月15日，歡迎大家前往借閱、欣賞，書屋現場另有小活動，有機會換取精美小禮物一份。

新竹縣社會處指出，為落實新竹縣長楊文科重視性別平權的觀念，社會處辦理相關活動、展覽、宣導、培力課程，其中「讀出好時光—女力書List」活動，透過閱讀女力選書，讓民眾了解性別議題與關注女性權益，一起營造更友善的性別平權環境，前2季分別與竹北或者書店及新埔水石有機書店合作，第3季由竹東瓦當書屋接棒。

新竹縣社會處表示，瓦當書屋推薦4本好書中，《台北家族，違章女生》可看到女性如何真正獨立自主地活著，自己做出決定，以及面對生活環節的多元與複雜；《一家三口》描述企鵝園裡的兩隻公企鵝，他們跟其他企鵝情侶做著一樣的事情，也有一點不一樣，但他們都渴望愛、家庭、孵養自己的企鵝寶寶，在照護員的幫忙下，他們有了機會。

《候鳥：季節性移工家庭的故事》描述安娜的爸爸媽媽是隨著季節變換而轉換工作地點的人，稱為「移工」，就像候鳥一樣，前往下一個適合生存（工作機會）的地方，住臨時住所。安娜發現大部分的時候，周遭的人說的是不同的語言，自己沒有腳踏車，沒有自己的房間，漸漸地安娜開始想像如果住下來，事情是不是會有不同呢？

《胡利安是隻美人魚》描述小男孩胡利安想像自己是泳姿優美的美人魚，優雅擺動身體、開心地裝扮成美人魚等。社會處表示，這次書展除了《台北家族，違章女生》，其他3本都是繪本，大人小孩都適合，歡迎大家共襄盛舉。