快訊

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

亞運柔道／「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金 楊勇緯激動落淚

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹湖口營區開放湧11萬人 各式軍事亮點一次看

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
暌違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動，今天於新竹湖口營區登場。圖／新竹縣政府提供
暌違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動，今天於新竹湖口營區登場。圖／新竹縣政府提供

暌違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動，今天於新竹湖口營區登場，現場湧入超過11萬名民眾前來朝聖，活動除了CM33雲豹甲車、雷霆2000火箭車等30項武器裝備陳展，更有三軍樂儀隊、地空整體作戰演練等精彩操演，還有引發熱議的AH-64E阿帕契直升機，完成機身「虎斑鯊魚嘴」彩繪後首度正式亮相，並在空中戰技操演與演練中展現戰力，贏得今天全場最多目光。

這次湖口基地營區開放活動，除了三軍娃娃熱舞表演、三軍樂儀隊表演、戰鼓隊表演、領唱國歌外，還有空軍幻象2000-5戰機衝場、憲兵快速反應連重型機車表演、陸航空中分列式、阿帕契攻擊直升機戰力展示、地空整體作戰、戰技操演、社團成果展、軍事體驗及地面裝備陳展。

第六軍團參謀長尹昌榮指出，這次操演重頭戲就是地空整體作戰，地面部隊利用無人機掌握情報、偵蒐，磨練部隊指揮管制能力及和後兵部隊火力支援協調，地面部隊與空中部隊協同作戰，磨練部隊適應戰場環境。

靜態裝備現役精銳武器陳列國人面前，結合園遊會、人才招募和社團活動成果表演，盼透過靜態裝備陳展與動態操演，增進與民眾互動，建立全民國防理念，讓民眾了解國軍裝備，加入國軍、壯大國軍。

尹昌榮說，面對中共威脅，國軍隨時好備戰，備戰不求戰，敵之不來，恃吾有以待也，國軍已做好最佳準備。這次也特別邀請新竹縣政府合作，讓活動運行順暢，也邀請高中職校師生參加，希望凝聚全民國防教育理念。

新竹縣長楊文科也表示，湖口營區是由陸軍第6軍團裝甲第542旅、584旅及北測中心等部隊駐守於此，各項演訓成績優異，具有堅強的實力與機動打擊能力，是國軍鎮守北部的鋼鐵雄師，近日共軍機艦持續侵擾台海及周邊區域，讓國軍戰備負荷更為艱鉅，官兵平日備戰演訓、精進戰技，就是為了讓民眾安居樂業，大家要對國軍的防衛能力有信心。

阿帕契直升機戰力展示。記者黃羿馨／攝影
阿帕契直升機戰力展示。記者黃羿馨／攝影
這次湖口基地營區開放活動，除了三軍娃娃熱舞表演、三軍樂儀隊表演、戰鼓隊表演、領唱國歌外，還有空軍幻象2000-5戰機衝場。圖／新竹縣政府提供
這次湖口基地營區開放活動，除了三軍娃娃熱舞表演、三軍樂儀隊表演、戰鼓隊表演、領唱國歌外，還有空軍幻象2000-5戰機衝場。圖／新竹縣政府提供
現場湧入超過11萬名民眾前來朝聖。記者黃羿馨／攝影
現場湧入超過11萬名民眾前來朝聖。記者黃羿馨／攝影
引發熱議的AH-64E阿帕契直升機，完成機身「虎斑鯊魚嘴」彩繪後首度正式亮相。圖／第六軍團提供
引發熱議的AH-64E阿帕契直升機，完成機身「虎斑鯊魚嘴」彩繪後首度正式亮相。圖／第六軍團提供

國軍 新竹 直升機 阿帕契 楊文科 戰機 火箭

延伸閱讀

陸軍湖口營區開放正式登場 民眾接駁疏運任務挑戰軍方

湖口營區開放預校 542旅裝甲戰鬥隊展美安合旅整訓戰力

湖口營區路跑慶祝黃埔百年 跑友奔馳裝甲教練場找回憶

相關新聞

新竹湖口營區開放湧11萬人 各式軍事亮點一次看

暌違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動，今天於新竹湖口營區登場，現場湧入超過11萬名民眾前來朝聖，活動除了CM33...

桃園傳統市場國產蛋零售先漲2元 市民：不貴，只要吃了安心

進口蛋風暴，國產雞蛋出現搶購潮，台北市蛋商公會宣布明起蛋價一斤55元漲2元，桃園市桃園、中壢部分傳統市場攤商今天出現零售...

穿越到清代！新竹設治300年「新竹同知宴」推廣中央市場文化美食

今年是新竹設治300年，清廷於1723年於新竹設置淡水廳，當年淡水廳署就設於現在的中央商場及中央市場，長期近期社區營造與...

各國客家學者至竹縣參訪 深度體驗客家風情信仰

世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會近日於桃園市登場，今天越南、馬來西亞、新加坡、美國、泰國、牙買加等國...

著力青年！竹市首辦青年公民培力工作坊 暢談未來藍圖

新竹市政府為了加強青年事務委員會與市政間的結合，今年首創推動青年公共參與及公民培力計畫，將規劃辦理二場次工作坊，首場討論...

中壢新明市場如行人地獄 桃市府﹕設市場管理會報優先解決

桃園市中壢區新明市場周邊明德路，長期遭攤商占人行道和慢車道，道路分隔島被占用堆置，市民投訴反應「新明市場周邊斑馬線被占用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦