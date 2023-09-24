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新竹湖口營區開放湧11萬人 各式軍事亮點一次看
暌違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動，今天於新竹湖口營區登場，現場湧入超過11萬名民眾前來朝聖，活動除了CM33雲豹甲車、雷霆2000火箭車等30項武器裝備陳展，更有三軍樂儀隊、地空整體作戰演練等精彩操演，還有引發熱議的AH-64E阿帕契直升機，完成機身「虎斑鯊魚嘴」彩繪後首度正式亮相，並在空中戰技操演與演練中展現戰力，贏得今天全場最多目光。
這次湖口基地營區開放活動，除了三軍娃娃熱舞表演、三軍樂儀隊表演、戰鼓隊表演、領唱國歌外，還有空軍幻象2000-5戰機衝場、憲兵快速反應連重型機車表演、陸航空中分列式、阿帕契攻擊直升機戰力展示、地空整體作戰、戰技操演、社團成果展、軍事體驗及地面裝備陳展。
第六軍團參謀長尹昌榮指出，這次操演重頭戲就是地空整體作戰，地面部隊利用無人機掌握情報、偵蒐，磨練部隊指揮管制能力及和後兵部隊火力支援協調，地面部隊與空中部隊協同作戰，磨練部隊適應戰場環境。
靜態裝備現役精銳武器陳列國人面前，結合園遊會、人才招募和社團活動成果表演，盼透過靜態裝備陳展與動態操演，增進與民眾互動，建立全民國防理念，讓民眾了解國軍裝備，加入國軍、壯大國軍。
尹昌榮說，面對中共威脅，國軍隨時好備戰，備戰不求戰，敵之不來，恃吾有以待也，國軍已做好最佳準備。這次也特別邀請新竹縣政府合作，讓活動運行順暢，也邀請高中職校師生參加，希望凝聚全民國防教育理念。
新竹縣長楊文科也表示，湖口營區是由陸軍第6軍團裝甲第542旅、584旅及北測中心等部隊駐守於此，各項演訓成績優異，具有堅強的實力與機動打擊能力，是國軍鎮守北部的鋼鐵雄師，近日共軍機艦持續侵擾台海及周邊區域，讓國軍戰備負荷更為艱鉅，官兵平日備戰演訓、精進戰技，就是為了讓民眾安居樂業，大家要對國軍的防衛能力有信心。
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